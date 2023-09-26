https://crimea.ria.ru/20230926/novye-udary-vsu-po-belgorodskoy-i-bryanskoy-oblastyam--ranena-zhenschina-1131682282.html

Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина

Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина

Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области России. При этом при... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T19:59

2023-09-26T19:59

2023-09-26T19:59

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области России. При этом при обстреле села на Белгородчине пострадала женщина Ситуация в Белгородской областиПо данным Минобороны, первую атаку ВСУ по Белгородской области пресекли в 18:00."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбит над Белгородским районом, предварительно никто не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Позже Гладков сообщил об очередной атаке, на этот раз враг обстрелял Валуйский городской округ.Атака на БрянскКроме того, российские военные вечером во вторник пресекли попытку украинских террористов совершить беспилотную атаку на Брянск.Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.По данным Минобороны, дрон сбит около 18:45.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, утром 26 сентября украинский дрон уничтожен над территорией Курской области. БПЛА успел сбросить взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщинаНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА

https://crimea.ria.ru/20230918/snaryad-vsu-popal-v-zhiloy-dom-v-bryanskoy-oblasti-postradala-zhenschina-1131498360.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, общество