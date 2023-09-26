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Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области России. При этом при... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T19:59
2023-09-26T19:59
2023-09-26T19:59
обстрелы всу
обстрелы брянской области
обстрелы белгородской области
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области России. При этом при обстреле села на Белгородчине пострадала женщина Ситуация в Белгородской областиПо данным Минобороны, первую атаку ВСУ по Белгородской области пресекли в 18:00."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбит над Белгородским районом, предварительно никто не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Позже Гладков сообщил об очередной атаке, на этот раз враг обстрелял Валуйский городской округ.Атака на БрянскКроме того, российские военные вечером во вторник пресекли попытку украинских террористов совершить беспилотную атаку на Брянск.Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.По данным Минобороны, дрон сбит около 18:45.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, утром 26 сентября украинский дрон уничтожен над территорией Курской области. БПЛА успел сбросить взрывное устройство на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов. Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщинаНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛА
https://crimea.ria.ru/20230918/snaryad-vsu-popal-v-zhiloy-dom-v-bryanskoy-oblasti-postradala-zhenschina-1131498360.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, общество
Новые удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям – ранена женщина
ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками Белгородскую и Брянскую области России. При этом при обстреле села на Белгородчине пострадала женщина
Ситуация в Белгородской области
По данным Минобороны, первую атаку ВСУ по Белгородской области пресекли в 18:00.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон сбит над Белгородским районом, предварительно никто не пострадал. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Позже Гладков сообщил об очередной атаке, на этот раз враг обстрелял Валуйский городской округ.
"Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу. Также поврежден частный жилой дом - пробита кровля. Аварийные и оперативные службы находятся на месте, проводится подомовой обход территорий", - написал губернатор.
Атака на Брянск
Кроме того, российские военные вечером во вторник пресекли попытку украинских террористов совершить беспилотную атаку на Брянск.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
По данным Минобороны, дрон сбит около 18:45.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, утром 26 сентября украинский дрон уничтожен над территорией Курской области
. БПЛА успел сбросить взрывное устройство
на электроподстанцию, обесточенными оказались семь населенных пунктов.
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