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Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Украинский беспилотник атаковал Курскую область - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку на Курскую область, российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T07:29
2023-09-26T07:29
2023-09-26T07:29
беспилотник (бпла, дрон)
курск
курская область
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку на Курскую область, российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, накануне украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, в результате инцидента пострадавших нет.Также при обстреле украинскими боевиками города Шебекино осколочные ранения получила сотрудница одного из предприятий.В результате атаки дронов на Курск 25 сентября были повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.В Брянской области накануне системы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Суражским районом Курской области.24 сентября украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), курск, курская область, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник атаковал Курскую область
Минобороны: украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Курской областью