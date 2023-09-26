https://crimea.ria.ru/20230926/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-kurskuyu-oblast-1131661459.html

Украинский беспилотник атаковал Курскую область

Украинский беспилотник атаковал Курскую область - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Украинский беспилотник атаковал Курскую область

Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку на Курскую область, российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T07:29

2023-09-26T07:29

2023-09-26T07:29

беспилотник (бпла, дрон)

курск

курская область

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял очередную террористическую атаку на Курскую область, российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, накануне украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, в результате инцидента пострадавших нет.Также при обстреле украинскими боевиками города Шебекино осколочные ранения получила сотрудница одного из предприятий.В результате атаки дронов на Курск 25 сентября были повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.В Брянской области накануне системы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Суражским районом Курской области.24 сентября украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

курск

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), курск, курская область, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины)