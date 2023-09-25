https://crimea.ria.ru/20230925/vsu-obstrelyali-predpriyatie-v-shebekino-oskolkami-ranena-zhenschina-1131656564.html

ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина

ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина - РИА Новости Крым, 25.09.2023

ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино: осколками ранена женщина

Многочисленные осколочные ранения получила сотрудница завода при обстреле ВСУ в города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T19:48

2023-09-25T19:48

2023-09-25T19:48

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Многочисленные осколочные ранения получила сотрудница завода при обстреле ВСУ в города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.Также есть повреждения на территории нескольких цехов, отметил губернатор.На месте работают оперативные и аварийные службы.Ранее днем в понедельник украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Также российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.Накануне украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.Атака дронов на Курск: власти рассказали о поврежденияхВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областямДрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости