Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях
Мэр Курска Куцак: в результате атаки украинских беспилотников повреждено 15 домов
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак.
"Сегодня утром в городе сработала система ПВО. Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Среди горожан никто не пострадал.
На месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта региона. Всем владельцам поврежденных домов окажут необходимую помощь в восстановлении, заверил мэр.
Утром в понедельник украинские боевики снова атаковали мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ВСУ наносят удары по мирным приграничным регионам РФ ежедневно. Накануне украинские боевики трижды атаковали Курскую область. В частности, украинский БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. После этого власти города приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня города, который отмечался 24 сентября.
Также украинские войска били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина.
Кроме того, в ночь на 25 сентября киевский режим вновь предпринял атаку беспилотниками на Крым. Российские средства ПВО сбили четыре дрона над полуостровом и черноморской акваторией, уточнили в Минобороны РФ.
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