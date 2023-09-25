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Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях
Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях
В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T10:15
2023-09-25T10:15
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
россия
новости
всу (вооруженные силы украины)
игорь куцак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак.Среди горожан никто не пострадал.На месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта региона. Всем владельцам поврежденных домов окажут необходимую помощь в восстановлении, заверил мэр.Утром в понедельник украинские боевики снова атаковали мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.ВСУ наносят удары по мирным приграничным регионам РФ ежедневно. Накануне украинские боевики трижды атаковали Курскую область. В частности, украинский БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. После этого власти города приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня города, который отмечался 24 сентября.Также украинские войска били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина.Кроме того, в ночь на 25 сентября киевский режим вновь предпринял атаку беспилотниками на Крым. Российские средства ПВО сбили четыре дрона над полуостровом и черноморской акваторией, уточнили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскУкраинский беспилотник сбит над Брянской областьюВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям
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РИА Новости Крым
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60
курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), игорь куцак
Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях

Мэр Курска Куцак: в результате атаки украинских беспилотников повреждено 15 домов

10:15 25.09.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по Курской области
Последствия удара по Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак.
"Сегодня утром в городе сработала система ПВО. Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Среди горожан никто не пострадал.
На месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта региона. Всем владельцам поврежденных домов окажут необходимую помощь в восстановлении, заверил мэр.
Утром в понедельник украинские боевики снова атаковали мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ВСУ наносят удары по мирным приграничным регионам РФ ежедневно. Накануне украинские боевики трижды атаковали Курскую область. В частности, украинский БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. После этого власти города приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня города, который отмечался 24 сентября.
Также украинские войска били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина.
Кроме того, в ночь на 25 сентября киевский режим вновь предпринял атаку беспилотниками на Крым. Российские средства ПВО сбили четыре дрона над полуостровом и черноморской акваторией, уточнили в Минобороны РФ.
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