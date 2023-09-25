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Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях

Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Атака дронов на Курск: власти рассказали о повреждениях

В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T10:15

2023-09-25T10:15

2023-09-25T10:15

курск

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курская область

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обстрелы всу

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всу (вооруженные силы украины)

игорь куцак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Курск повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил мэр города Игорь Куцак.Среди горожан никто не пострадал.На месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта региона. Всем владельцам поврежденных домов окажут необходимую помощь в восстановлении, заверил мэр.Утром в понедельник украинские боевики снова атаковали мирные населенные пункты Курской и Брянской областей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.ВСУ наносят удары по мирным приграничным регионам РФ ежедневно. Накануне украинские боевики трижды атаковали Курскую область. В частности, украинский БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. После этого власти города приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня города, который отмечался 24 сентября.Также украинские войска били по Белгородской области, где в результате атаки ранения получил мужчина.Кроме того, в ночь на 25 сентября киевский режим вновь предпринял атаку беспилотниками на Крым. Российские средства ПВО сбили четыре дрона над полуостровом и черноморской акваторией, уточнили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскУкраинский беспилотник сбит над Брянской областьюВСУ ударили дронами по Курской и Брянской областям

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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), игорь куцак