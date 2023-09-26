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Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T08:18
2023-09-26T08:18
роман старовойт
курск
курская область
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Никто из жителей не пострадал. По словам Старовойта, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, накануне украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, в результате инцидента пострадавших нет.Также при обстреле украинскими боевиками города Шебекино осколочные ранения получила сотрудница одного из предприятий.В результате атаки дронов на Курск 25 сентября были повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.В Брянской области накануне системы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Суражским районом Курской области.24 сентября украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230926/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-kurskuyu-oblast-1131661459.html
курск
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роман старовойт, курск, курская область, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области

Старовойт: украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию и обесточил 7 сел

08:18 26.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
Солдат ВСУ запускает беспилотник в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто из жителей не пострадал. По словам Старовойта, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, накануне украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, в результате инцидента пострадавших нет.
Также при обстреле украинскими боевиками города Шебекино осколочные ранения получила сотрудница одного из предприятий.
В результате атаки дронов на Курск 25 сентября были повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.
В Брянской области накануне системы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Суражским районом Курской области.
24 сентября украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.
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Роман СтаровойтКурскКурская областьБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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