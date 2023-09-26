https://crimea.ria.ru/20230926/ukrainskiy-dron-obestochil-sem-sel-v-kurskoy-oblasti-1131662203.html

Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области

Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Украинский дрон обесточил семь сел в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T08:18

2023-09-26T08:18

2023-09-26T08:18

роман старовойт

курск

курская область

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Никто из жителей не пострадал. По словам Старовойта, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по мирным населенным пунктам приграничных регионов России. Так, накануне украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, в результате инцидента пострадавших нет.Также при обстреле украинскими боевиками города Шебекино осколочные ранения получила сотрудница одного из предприятий.В результате атаки дронов на Курск 25 сентября были повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля.В Брянской области накануне системы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Суражским районом Курской области.24 сентября украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на дорогу в поселке Белгородской области. В результате пострадал мужчина – он получил контузию и осколочные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20230926/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-kurskuyu-oblast-1131661459.html

курск

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курск, курская область, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости