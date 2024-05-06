Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240506/Sobytiya-i-prazdniki-shestoe-maya_-1118247795.html
Какой сегодня праздник: 6 мая
Какой сегодня праздник: 6 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Какой сегодня праздник: 6 мая
В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-06T00:00
2024-05-05T21:31
праздники и памятные даты
общество
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/05/1119549383_0:263:2048:1415_1920x0_80_0_0_ef24182a342a20a18979dd2cceba8c20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Какой сегодня праздник: В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых "Стрижей".Что празднуют в мире6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии.В этот же день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, в Турции и других тюркязычных странах празднуют Хедерлез – праздник встречи весны. На Филиппинах отмечают День доблести.Знаменательные событияВ 1715 году был издан Артикул воинский – первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.В 1919 году было провозглашено создание Крымской социалистической советской республики. Она прекратила существование в июне, когда полуостров снова был занят белогвардейскими войсками.В 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград – Москва.В 1941 году Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР.В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.6 мая 1991 года авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным "днем рождения" группы, которая в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Летчики активное сотрудничают с пилотажной группой "Русские витязи", демонстрируя совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый "Кубинский бриллиант".В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.Кто родилсяВ 1758 году родился Максимилиан Робеспьер, который был одним из наиболее известных деятелей Великой французской революции.В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский – русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского двора и уделов.В 1856 году родился основатель психоанализа и австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд.В этом же году родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири.В 1868 году родился французский писатель, автор знаменитого романа "Призрак оперы" Гастон Леру.В 1889 году родилась российская художница и яркая представительница русского авангарда Любовь Попова.В 1907 году родился советский военный летчик Николай Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, самолет Гастелло был подбит и уже на горящем самолете совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Весь экипаж погиб в бою.В 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.Также 6 мая родились дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Белявский . советский хоккеист Вячеслав Старшинов, американский рок-музыкант Боб Сигер и актер Джорж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/05/1119549383_0:71:2048:1607_1920x0_80_0_0_31accd02a88cf8900b33e9f327ff0405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, культура
Какой сегодня праздник: 6 мая

Что празднуют в России и мире в субботу, 6 мая

00:00 06.05.2024
 
© РИА Новости . Юрий Иванов / Перейти в фотобанкБелорусская ССР. Памятник экипажу самолета Николая Гастелло при въезде в поселок Радошковичи
Белорусская ССР. Памятник экипажу самолета Николая Гастелло при въезде в поселок Радошковичи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Юрий Иванов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Какой сегодня праздник: В этот день родились советский военный летчик Николай Гастелло и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Также 6 мая считается "днем рождения" знаменитых "Стрижей".

Что празднуют в мире

6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии.
В этот же день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, в Турции и других тюркязычных странах празднуют Хедерлез – праздник встречи весны. На Филиппинах отмечают День доблести.

Знаменательные события

В 1715 году был издан Артикул воинский – первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
В 1919 году было провозглашено создание Крымской социалистической советской республики. Она прекратила существование в июне, когда полуостров снова был занят белогвардейскими войсками.
В 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград – Москва.
В 1941 году Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР.
В 1953 году хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.
6 мая 1991 года авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным "днем рождения" группы, которая в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Летчики активное сотрудничают с пилотажной группой "Русские витязи", демонстрируя совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый "Кубинский бриллиант".
В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

Кто родился

В 1758 году родился Максимилиан Робеспьер, который был одним из наиболее известных деятелей Великой французской революции.
В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский – русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского двора и уделов.
В 1856 году родился основатель психоанализа и австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд.
В этом же году родился американский исследователь Арктики Роберт Эдвин Пири.
В 1868 году родился французский писатель, автор знаменитого романа "Призрак оперы" Гастон Леру.
В 1889 году родилась российская художница и яркая представительница русского авангарда Любовь Попова.
В 1907 году родился советский военный летчик Николай Гастелло. В самом начале Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года, самолет Гастелло был подбит и уже на горящем самолете совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Весь экипаж погиб в бою.
В 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.
Также 6 мая родились дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Белявский . советский хоккеист Вячеслав Старшинов, американский рок-музыкант Боб Сигер и актер Джорж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Заморозки и ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 мая
22:59Крупный пожар в овощехранилище в Крыму ликвидирован
22:10Главное за день: 5 мая
22:03Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
21:54В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине во время поездки в автомобиле
21:18Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса
20:54Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
20:27Наступивший на взрывное устройство подросток погиб в ЛНР, еще трое ранены
19:32Трое детей получили травмы на аттракционе в Ейске на Кубани - прокуратура
18:47Патриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения
18:22Взрыв в Белгороде - число пострадавших выросло
18:19Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
18:01Керченская переправа возобновила работу
17:49Большой пожар на агрофирме в Крыму - тушение осложняет ветер
17:23Один ребенок погиб и один пострадал на пожаре в Анапе - открыто дело
16:54В Белогорском районе продолжают устранять последствия "шторма века"
16:44В Нижнегорском районе Крыма горит агрофирма
16:25Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС
16:06Освобождение Севастополя - хроника разгрома фашистов в инфографике
Лента новостейМолния