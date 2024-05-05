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Керченская переправа снова заработала впервые с полудня субботы

Керченская переправа снова заработала впервые с полудня субботы - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Керченская переправа снова заработала впервые с полудня субботы

Керченская паромная переправа, которая была остановлена накануне, возобновила работу. Об этом в субботу сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T18:01

2024-05-05T18:01

2024-05-05T18:01

порт кавказ

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керченская паромная переправа

керчь

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морской транспорт

керченский пролив

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа, которая была остановлена накануне, возобновила работу. Об этом в субботу сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Морское сообщение между портами Крым и Кавказ в Керченском проливе было приостановлено 4 мая в 11.22. О причинах остановки паромов не сообщалось.Работа Керченской паромной переправы зависит от погоды. 4 мая в Крыму усилился северо-восточный ветер.В настоящее время через переправу могут следовать фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКрымский мост в 2022 году подорвали самодельной бомбой - СМИ

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крым

керченский пролив

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2024

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