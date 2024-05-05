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Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса

Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут искать выход из украинского кризиса

Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T21:18

2024-05-05T21:18

2024-05-05T21:18

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что "понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев".Он напомнил, что "неоднократно призывал соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать законные интересы безопасности сторон, а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия".Си Цзиньпин в воскресенье находится с визитом во Франции, где пробудет до среды.Китайский лидер встретится с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже.Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года".В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), китай, франция, новости, политика, в мире