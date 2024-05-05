https://crimea.ria.ru/20240505/vzryvy-v-gorodakh-ukrainy---povrezhdena-slavyanskaya-tes-1137064704.html

Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС

Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭС

В воскресенье взрывы прогремели в подконтрольных Киеву Харькове и Славянске, повреждена Славянская ТЭС. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T16:25

2024-05-05T16:25

2024-05-05T16:25

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

харьков

славянск

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье взрывы прогремели в подконтрольных Киеву Харькове и Славянске, повреждена Славянская ТЭС.Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной республики, пишут украинские СМИ.Как сообщает в своем Telegram-канале подконтрольный Киеву мэр Харькова Игорь Терехов, взрывы 5 мая также прогремели в городе на фоне прозвучавшей воздушной тревоги.В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области России, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.На этой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:35 групповых ударов "Кинжалами" и БПЛА: что уничтожено на УкраинеЗачем ВС РФ ударили по телевышке в ХарьковеВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго

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харьков

славянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, армия и флот, вооруженные силы россии, харьков, славянск, новости