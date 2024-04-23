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Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове
Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове
Ударом по телевышке в Харькове российские военные могли ликвидировать один из пунктов корректировки огня по мирной инфраструктуре Белгородской области. Такое... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T16:11
2024-04-23T16:11
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мнения
вооруженные силы россии
харьков
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ударом по телевышке в Харькове российские военные могли ликвидировать один из пунктов корректировки огня по мирной инфраструктуре Белгородской области. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.Перебои с сигналом цифрового телевидения фиксируют в Харькове в результате повреждения объекта телевизионной инфраструктуры, сообщил ранее глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Кроме того, по мнению Сивкова, объект наверняка был оснащен радиолокационной станцией охраны объектов "Сова", которая способна дополнить возможности войсковой разведки: определить координаты позиций огневых средств противника в режиме реального времени, что давало ВСУ оперативные данные о точках работы российской артиллерии.ВСУ регулярно ведут обстрелы мирных регионов РФ, наибольшая интенсивность атак фиксируется в Белгородской области. Так, в ночь на 23 апреля над Белгородчиной сбиты четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха". В субботу беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Еще два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа. В ответ на террористические угрозы ВС РФ наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий. Так, на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители16 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атакиШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240423/vs-rossii-uvelichat-intensivnost-udarov-po-logistike-ukrainy--shoygu-1136778667.html
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константин сивков, мнения, вооруженные силы россии, харьков, белгородская область, обстрелы белгородской области
Зачем ВС РФ ударили по телевышке в Харькове

С телевышки в Харькове мог корректироваться огонь ВСУ по Белгородской области – эксперт

16:11 23.04.2024
 
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков. Архивное фото
Харьков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ударом по телевышке в Харькове российские военные могли ликвидировать один из пунктов корректировки огня по мирной инфраструктуре Белгородской области. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Перебои с сигналом цифрового телевидения фиксируют в Харькове в результате повреждения объекта телевизионной инфраструктуры, сообщил ранее глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Дело в том, что там могли размещаться посты наведения ВСУ. И более того – скорее всего они там размещались. Мог корректироваться огонь по Белгородской области, граничащей с Харьковской – досягаемость позволяет, радиус в данном случае порядка ста километров", – поясняет эксперт.

Кроме того, по мнению Сивкова, объект наверняка был оснащен радиолокационной станцией охраны объектов "Сова", которая способна дополнить возможности войсковой разведки: определить координаты позиций огневых средств противника в режиме реального времени, что давало ВСУ оперативные данные о точках работы российской артиллерии.
"Еще одна безусловно важная задача – необходимость пресекать каналы распространения украинской пропаганды. Вот эти два фактора являются причинами, по которым нанесен этот удар. Однако нужно понимать, что это только один из многочисленных шагов, которые предпринимает и еще будет предпринимать армия РФ для защиты от действий террористической организации ВСУ", – убежден доктор военных наук.
ВСУ регулярно ведут обстрелы мирных регионов РФ, наибольшая интенсивность атак фиксируется в Белгородской области. Так, в ночь на 23 апреля над Белгородчиной сбиты четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха". В субботу беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Еще два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа.
В ответ на террористические угрозы ВС РФ наносит удары по военной, энергетической, логистической инфраструктуре подконтрольных Киеву территорий. Так, на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКонстантин СивковМненияВооруженные силы РоссииХарьковБелгородская областьОбстрелы Белгородской области
 
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