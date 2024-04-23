https://crimea.ria.ru/20240423/chetyre-ukrainskikh-snaryada-rszo-olkha-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136767697.html

Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью

Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью

Четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T07:14

2024-04-23T07:14

2024-04-23T07:35

министерство обороны рф

новости

белгородская область

вячеслав гладков

рсзо "ольха"

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.Ночью губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО и были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Он также уточнил, что информации о пострадавших не поступало. При этом в поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.В субботу беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Также в субботу два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщиныУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

белгородская область

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министерство обороны рф, новости, белгородская область, вячеслав гладков, рсзо "ольха", всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области