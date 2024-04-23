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Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T07:14
2024-04-23T07:14
2024-04-23T07:35
министерство обороны рф
новости
белгородская область
вячеслав гладков
рсзо "ольха"
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены российской системой ПВО над Белгородской областью. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.Ночью губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО и были сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Он также уточнил, что информации о пострадавших не поступало. При этом в поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.В субботу беременная женщина погибла, еще три человека пострадали при обстреле украинских боевиков села Новая Таволжанка Белгородской области. Также в субботу два человека погибли в результате сброса двух взрывных устройств с украинских беспилотников в селе Пороз Грайворонского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Белгородской области – ранены две женщиныУдар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жителиКорпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, вячеслав гладков, рсзо "ольха", всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Четыре украинских снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области
07:14 23.04.2024 (обновлено: 07:35 23.04.2024)