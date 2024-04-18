https://crimea.ria.ru/20240418/korpus-zaes-s-trenazherom-reaktornogo-zala-atakovan-vsu-1136654360.html

Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T12:43

2024-04-18T12:43

2024-04-18T12:48

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

ядерная энергетика

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет."Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.Также на атомной электростанции подчеркивают, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля. Удар пришелся по крыше.13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСГросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, ядерная энергетика, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)