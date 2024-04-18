https://crimea.ria.ru/20240418/korpus-zaes-s-trenazherom-reaktornogo-zala-atakovan-vsu-1136654360.html
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:43
2024-04-18T12:43
2024-04-18T12:48
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
ядерная энергетика
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131209485_0:88:3110:1838_1920x0_80_0_0_30a3c9c9acbdb43025ae8193372b4e55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет."Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.Также на атомной электростанции подчеркивают, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля. Удар пришелся по крыше.13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСГросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131209485_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6daff33c0b4b0bfcaf527b9bedc6441e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, ядерная энергетика, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован беспилотником ВСУ
12:43 18.04.2024 (обновлено: 12:48 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет.
"Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.
Также на атомной электростанции подчеркивают, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован
украинским беспилотником 9 апреля. Удар пришелся по крыше.
13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал
первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: