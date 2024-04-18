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Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ
Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:43
2024-04-18T12:48
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
ядерная энергетика
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет."Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.Также на атомной электростанции подчеркивают, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля. Удар пришелся по крыше.13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСГросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, ядерная энергетика, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ

Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован беспилотником ВСУ

12:43 18.04.2024 (обновлено: 12:48 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе
Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", – говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет.
"Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.
Также на атомной электростанции подчеркивают, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля. Удар пришелся по крыше.
13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиЗапорожская областьЯдерная энергетикаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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