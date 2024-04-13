https://crimea.ria.ru/20240413/ukrainskiy-dron-kamikadze-atakoval-energodar-1136526520.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар
Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар
Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T14:51
2024-04-13T14:51
2024-04-13T15:05
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.По ее словам, информация о пострадавших не поступала.Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока №4 в состояние "холодный останов".Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора
https://crimea.ria.ru/20240411/seriya-atak-na-zaes-mnogokratno-usilila-risk-yadernoy-avarii--magate-1136493041.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар
Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар - представитель ЗАЭС
14:51 13.04.2024 (обновлено: 15:05 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - сказала Яшина.
По ее словам, информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока №4 в состояние "холодный останов"
.
Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС
. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром
на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили
, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением
по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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