https://crimea.ria.ru/20240407/magate-udar-po-zaes-mozhet-narushit-sistemu-zaschitnoy-obolochki-reaktora-1136354277.html

МАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

МАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора - РИА Новости Крым, 07.04.2024

МАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая при этом, что они не несут... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T22:42

2024-04-07T22:42

2024-04-07T22:42

магатэ

рафаэль гросси

новости

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения на шестом энергоблоке Запорожской АЭС (ЗАЭС), утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности, пишет РИА Новости.В воскресенье ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС. Как рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, атака была предпринята ударным дроном. Критических повреждений нет, а радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, отметила представитель станции."Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей в Европе АЭС. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", – приводит МАГАТЭ слова своего генерального директора Рафаэля Гросси.Ранее украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию ЗАЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Генеральный директор агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html

запорожская область

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магатэ, рафаэль гросси, новости, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу