https://crimea.ria.ru/20240408/grossi-priznal-blizost-zaes-k-yadernoy-avarii-1136379780.html
Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии
Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии
Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T19:12
2024-04-08T19:12
2024-04-08T19:15
магатэ
рафаэль гросси
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
ядерная энергетика
безопасность
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Он подчеркнул, что обсудит ситуацию в Совете безопасности ООН и сообщил, что уже обсуждал ее с президентом РФ Владимиром Путиным.7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС. Читайте также на РИА новости Крым:В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭСО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС
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магатэ, рафаэль гросси, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, ядерная энергетика, безопасность, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии
Гросси: ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
19:12 08.04.2024 (обновлено: 19:15 08.04.2024)