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Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии

Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии

Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T19:12

2024-04-08T19:12

2024-04-08T19:15

магатэ

рафаэль гросси

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

ядерная энергетика

безопасность

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля. Такое мнение выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Он подчеркнул, что обсудит ситуацию в Совете безопасности ООН и сообщил, что уже обсуждал ее с президентом РФ Владимиром Путиным.7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции. В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС. Читайте также на РИА новости Крым:В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭСО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, рафаэль гросси, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, ядерная энергетика, безопасность, министерство иностранных дел рф (мид рф)