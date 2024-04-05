https://crimea.ria.ru/20240405/v-mid-predosteregli-kiev-i-ego-pokroviteley-ot-atak-na-zaporozhskuyu-aes-1136315957.html

В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС

В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС

Эксперты МАГАТЭ должны активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T17:43

2024-04-05T17:43

2024-04-05T17:44

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

украина

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ должны активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном представителем МИДа Марией Захаровой.Накануне, 4 апреля, Запорожская электростанция лишилась одного из источников энергии, необходимых для охлаждения реакторов, говорится в тексте заявления МИДа. По информации руководства станции, высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС отключилась в четверг утром.В МИДе напоминают, что подобные атаки на объекты ЗАЭС происходят не впервые. Так, 12 марта ВСУ пытались с помощью атаки БПЛА уничтожить склад дизельного топлива ЗАЭС – основу ее резервного электроснабжения."Покровители Киева отделываются внешне нейтральными высказываниями о сохраняющихся в отношении ЗАЭС "постоянных рисках ядерной безопасности" на фоне военного конфликта. Хотя все все понимают и в ООН, и в МАГАТЭ, и в мировых столицах, в том числе тех, которые выступают в качестве прямых кураторов режима Зеленского", - подводит итоги Мария Захарова.Ранее сообщалось, что 5 апреля зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции Запорожской АЭС. Критически важная инфраструктура при этом не пострадала, радиационный фон остается в норме. Как заявил РИА новости Крым доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский, поводов для беспокойства на территории станции пока нет.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭНазначен новый гендиректор Запорожской АЭСНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, безопасность, новости