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В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС
В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС
Эксперты МАГАТЭ должны активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза. Об этом говорится в РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T17:43
2024-04-05T17:44
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ должны активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном представителем МИДа Марией Захаровой.Накануне, 4 апреля, Запорожская электростанция лишилась одного из источников энергии, необходимых для охлаждения реакторов, говорится в тексте заявления МИДа. По информации руководства станции, высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС отключилась в четверг утром.В МИДе напоминают, что подобные атаки на объекты ЗАЭС происходят не впервые. Так, 12 марта ВСУ пытались с помощью атаки БПЛА уничтожить склад дизельного топлива ЗАЭС – основу ее резервного электроснабжения."Покровители Киева отделываются внешне нейтральными высказываниями о сохраняющихся в отношении ЗАЭС "постоянных рисках ядерной безопасности" на фоне военного конфликта. Хотя все все понимают и в ООН, и в МАГАТЭ, и в мировых столицах, в том числе тех, которые выступают в качестве прямых кураторов режима Зеленского", - подводит итоги Мария Захарова.Ранее сообщалось, что 5 апреля зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции Запорожской АЭС. Критически важная инфраструктура при этом не пострадала, радиационный фон остается в норме. Как заявил РИА новости Крым доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский, поводов для беспокойства на территории станции пока нет.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭНазначен новый гендиректор Запорожской АЭСНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, безопасность, новости
В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС

В МИД России призвали МАГАТЭ фиксировать все атаки Украины на Запорожскую атомную станции

17:43 05.04.2024 (обновлено: 17:44 05.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ должны активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном представителем МИДа Марией Захаровой.

"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и четкой констатации, откуда реально исходит угроза безопасному функционированию данного объекта".

Накануне, 4 апреля, Запорожская электростанция лишилась одного из источников энергии, необходимых для охлаждения реакторов, говорится в тексте заявления МИДа. По информации руководства станции, высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС отключилась в четверг утром.
В МИДе напоминают, что подобные атаки на объекты ЗАЭС происходят не впервые. Так, 12 марта ВСУ пытались с помощью атаки БПЛА уничтожить склад дизельного топлива ЗАЭС – основу ее резервного электроснабжения.
"Покровители Киева отделываются внешне нейтральными высказываниями о сохраняющихся в отношении ЗАЭС "постоянных рисках ядерной безопасности" на фоне военного конфликта. Хотя все все понимают и в ООН, и в МАГАТЭ, и в мировых столицах, в том числе тех, которые выступают в качестве прямых кураторов режима Зеленского", - подводит итоги Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что 5 апреля зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции Запорожской АЭС. Критически важная инфраструктура при этом не пострадала, радиационный фон остается в норме. Как заявил РИА новости Крым доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский, поводов для беспокойства на территории станции пока нет.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаБезопасностьНовости
 
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