https://crimea.ria.ru/20240405/ukrainskie-boeviki-atakovali-zaporozhskuyu-aes-1136313451.html

Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС

Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС

Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотников Запорожскую атомную электростанцию, зафиксированы прилеты в районе грузового порта и... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T16:10

2024-04-05T16:10

2024-04-05T17:31

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

запорожская область

магатэ

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотников Запорожскую атомную электростанцию, зафиксированы прилеты в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, уточнили в пресс-службе.Накануне сообщалось об отключении на Запорожской АЭС одной из питающих станцию высоковольтных линий.Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что отключение Запорожской АЭС подчеркивает риски ядерной безопасности.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый гендиректор Запорожской АЭСВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, запорожская область, магатэ, рафаэль гросси