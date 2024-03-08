https://crimea.ria.ru/20240308/grossi-na-peregovorakh-s-putinym-prizval-k-voennoy-sderzhannosti-vozle-zaes-1135512018.html

Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС

Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T20:21

2024-03-08T20:21

2024-03-08T20:22

заэс (запорожская атомная электростанция)

рафаэль гросси

владимир путин (политик)

магатэ

новости

запорожская область

энергодар

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СИМФЕРОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации.В МАГАТЭ также отметили, что Гросси назвал прошедшую встречу с российским лидером "профессиональной и откровенной".Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.

https://crimea.ria.ru/20231204/kak-rabotaet-zaes-v-usloviyakh-obstrelov-energodara-ukrainoy-1133303962.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, владимир путин (политик), магатэ, новости, запорожская область, энергодар