https://crimea.ria.ru/20240308/grossi-na-peregovorakh-s-putinym-prizval-k-voennoy-sderzhannosti-vozle-zaes-1135512018.html
Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T20:21
2024-03-08T20:21
2024-03-08T20:22
заэс (запорожская атомная электростанция)
рафаэль гросси
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магатэ
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энергодар
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СИМФЕРОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации.В МАГАТЭ также отметили, что Гросси назвал прошедшую встречу с российским лидером "профессиональной и откровенной".Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.
https://crimea.ria.ru/20231204/kak-rabotaet-zaes-v-usloviyakh-obstrelov-energodara-ukrainoy-1133303962.html
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Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
Гросси на переговорах с Путиным снова призвал к военной сдержанности вокруг ЗАЭС - МАГАТЭ
20:21 08.03.2024 (обновлено: 20:22 08.03.2024)
СИМФЕРОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в заявлении организации.
"Он (Гросси – ред.) снова повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгом соблюдении пяти основных принципов, установленных совбезом ООН", - сказано в заявлении.
В МАГАТЭ также отметили, что Гросси назвал прошедшую встречу с российским лидером "профессиональной и откровенной".
Гросси прилетел в Россию вечером 5 марта. У него прошли консультации с делегацией РФ, которую возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В консультациях также приняли участие руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Лихачев после встречи с Гросси заявил, что на дискуссии речь заходила о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции.
Затем у Гросси состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как заявил РИА новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента РФ и главы МАГАТЭ была конструктивной.