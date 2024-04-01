Рейтинг@Mail.ru
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240401/naznachen-novyy-gendirektor-zaporozhskoy-aes-1136201070.html
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Генеральным директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T19:32
2024-04-01T19:32
михаил мишустин
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
закон и право
запорожская область
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Генеральным директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭСПутин сделал заявление о безопасности атомных объектовНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
россия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc98d7a08bb4a54eb03962dd4bc65e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, россия, заэс (запорожская атомная электростанция), закон и право, запорожская область, новости, правительство россии
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС

Мишустин назначил генеральным директором Запорожской АЭС Владислава Исаева

19:32 01.04.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Генеральным директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.
"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП "Запорожская АЭС" сроком на два года", - говорится в документе.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов
На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
 
Михаил МишустинРоссияЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Закон и правоЗапорожская областьНовостиПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:44Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
20:30Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
20:14Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
20:00Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
19:55Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции
19:32Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
19:06Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
18:58В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
18:42В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
18:09Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
18:01"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
17:56В Симферополе завершают отопительный сезон
17:46На ремонт набережных в Крыму после шторма выделено 8,3 миллиарда рублей
17:30Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение
17:18После смертельного подрыва авто чиновника в ЛНР возбуждено дело о теракте
17:14Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
17:0317 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
16:54Новый музей Крымской железной дороги открыли в Симферополе
16:42В Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев
16:24Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года
Лента новостейМолния