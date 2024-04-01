https://crimea.ria.ru/20240401/naznachen-novyy-gendirektor-zaporozhskoy-aes-1136201070.html

Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС

Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС

Генеральным директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T19:32

2024-04-01T19:32

2024-04-01T19:32

михаил мишустин

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

закон и право

запорожская область

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Генеральным директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭСПутин сделал заявление о безопасности атомных объектовНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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михаил мишустин, россия, заэс (запорожская атомная электростанция), закон и право, запорожская область, новости, правительство россии