https://crimea.ria.ru/20240306/putin-sdelal-zayavlenie-o-bezopasnosti-atomnykh-obektov-1135464783.html

Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов

Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов

Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T17:31

2024-03-06T17:31

2024-03-06T17:31

владимир путин (политик)

россия

магатэ

рафаэль гросси

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

новые регионы россии

аэс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в среду.Президент также отметил, что Россия продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. В свою очередь Гросси подчеркнул важность и своевременность встречи и выразил готовность обсуждать "чувствительные вопросы".Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи вечером во вторник. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной станции.В начале ноября Минобороны отчиталось о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС. Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭНа защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20231202/kogda-rossiya-i-magate-provedut-polnomasshtabnye-konsultatsii-po-zaes--1133260033.html

россия

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новые регионы россии, аэс, новости