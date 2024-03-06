Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов
Путин: Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в среду.
"Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику, считаем ее экологически чистым видом энергии. Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Президент также отметил, что Россия продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.
В свою очередь Гросси подчеркнул важность и своевременность встречи и выразил готовность обсуждать "чувствительные вопросы".
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи вечером во вторник. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.
В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной станции.
В начале ноября Минобороны отчиталось о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
2 декабря 2023, 12:21Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
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