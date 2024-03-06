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Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов
Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов
Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T17:31
2024-03-06T17:31
владимир путин (политик)
россия
магатэ
рафаэль гросси
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
новые регионы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в среду.Президент также отметил, что Россия продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям. В свою очередь Гросси подчеркнул важность и своевременность встречи и выразил готовность обсуждать "чувствительные вопросы".Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи вечером во вторник. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной станции.В начале ноября Минобороны отчиталось о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС. Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭНа защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20231202/kogda-rossiya-i-magate-provedut-polnomasshtabnye-konsultatsii-po-zaes--1133260033.html
россия
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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владимир путин (политик), россия, магатэ, рафаэль гросси, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новые регионы россии, аэс, новости
Путин сделал заявление о безопасности атомных объектов

Путин: Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов

17:31 06.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Россия предпринимает все необходимые меры для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в среду.
"Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире. Не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику, считаем ее экологически чистым видом энергии. Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Президент также отметил, что Россия продолжает сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.
В свою очередь Гросси подчеркнул важность и своевременность встречи и выразил готовность обсуждать "чувствительные вопросы".
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи вечером во вторник. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.
В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной станции.
В начале ноября Минобороны отчиталось о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Владимир Путин (политик)РоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьНовые регионы РоссииАЭСНовости
 
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