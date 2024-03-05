https://crimea.ria.ru/20240305/v-sochi-pribyl-glava-magate-namecheny-konsultatsii-po-zaporozhskoy-aes-1135439133.html

В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС

В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник прибыл в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T23:41

2024-03-05T23:41

2024-03-05T23:43

магатэ

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

сочи

россия

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник прибыл в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. В Кремле также не исключили факт встречи, пишет РИА Новости.В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.В начале ноября Минобороны сообщало о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара УкраинойКогда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭСВ Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны

https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

сочи

россия

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), сочи, россия, запорожская область, новости