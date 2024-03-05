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В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС
В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник прибыл в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T23:41
2024-03-05T23:43
магатэ
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
сочи
россия
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник прибыл в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. В Кремле также не исключили факт встречи, пишет РИА Новости.В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.В начале ноября Минобороны сообщало о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает ЗАЭС в условиях обстрелов Энергодара УкраинойКогда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭСВ Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html
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магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), сочи, россия, запорожская область, новости
В Сочи прибыл глава МАГАТЭ: намечены консультации по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи на консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС

23:41 05.03.2024 (обновлено: 23:43 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник прибыл в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС. В Кремле также не исключили факт встречи, пишет РИА Новости.
В январе в Минобороны РФ сообщали, что рядом с Запорожской АЭС российскими военнослужащими, которые обеспечивали безопасность ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ, найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее российским военным удалось обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на Запорожскую АЭС.
В декабре прошлого года российские военные также обеспечивали безопасность ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.
В начале ноября Минобороны сообщало о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе ЗАЭС.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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