https://crimea.ria.ru/20231202/kogda-rossiya-i-magate-provedut-polnomasshtabnye-konsultatsii-po-zaes--1133260033.html
Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
Полномасштабные консультации по безопасности Запорожской атомной электростанции запланированы на начало следующего года. Об этом на полях климатической... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T12:21
2023-12-02T12:21
2023-12-02T12:22
росатом
россия
алексей лихачев
магатэ
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Полномасштабные консультации по безопасности Запорожской атомной электростанции запланированы на начало следующего года. Об этом на полях климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае договорились генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - сказано в сообщении "Росатома" в Telegram-канале.Отмечается, что на встрече главы российской корпорации с гендиректором МАГАТЭ также обсуждалась работа миссии на станции и очередная ротация экспертов, которая запланирована на 5 декабря."В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению "мирного атома" как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу на этом треке. Россия присоединилась к заявлению Агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке", - добавили в "Росатоме".В начале ноября в Минобороны сообщили о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе города Энергодар. В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - ПутинЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
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росатом, россия, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новости
Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС на начало 2024 года
12:21 02.12.2023 (обновлено: 12:22 02.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Полномасштабные консультации по безопасности Запорожской атомной электростанции запланированы на начало следующего года. Об этом на полях климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае договорились генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - сказано в сообщении "Росатома" в Telegram-канале.
Отмечается, что на встрече главы российской корпорации с гендиректором МАГАТЭ также обсуждалась работа миссии на станции и очередная ротация экспертов, которая запланирована на 5 декабря.
"В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению "мирного атома" как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу на этом треке. Россия присоединилась к заявлению Агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке", - добавили в "Росатоме".
В начале ноября в Минобороны сообщили о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников
коптерного типа в районе города Энергодар.
В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать
ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам
, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт
и задержаны украинские диверсанты.
МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев.
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