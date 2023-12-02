https://crimea.ria.ru/20231202/kogda-rossiya-i-magate-provedut-polnomasshtabnye-konsultatsii-po-zaes--1133260033.html

Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС

Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС

Полномасштабные консультации по безопасности Запорожской атомной электростанции запланированы на начало следующего года. Об этом на полях климатической... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T12:21

2023-12-02T12:21

2023-12-02T12:22

росатом

россия

алексей лихачев

магатэ

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Полномасштабные консультации по безопасности Запорожской атомной электростанции запланированы на начало следующего года. Об этом на полях климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае договорились генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - сказано в сообщении "Росатома" в Telegram-канале.Отмечается, что на встрече главы российской корпорации с гендиректором МАГАТЭ также обсуждалась работа миссии на станции и очередная ротация экспертов, которая запланирована на 5 декабря."В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Алексей Лихачев подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению "мирного атома" как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу на этом треке. Россия присоединилась к заявлению Агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке", - добавили в "Росатоме".В начале ноября в Минобороны сообщили о перехвате средствами ПВО девяти украинских беспилотников коптерного типа в районе города Энергодар. В августе 2022 года ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать ЗАЭС и город Энергодар беспилотниками и ракетными ударами. Электростанция постоянно подвергалась обстрелам, однако украинская сторона отрицала свою причастность к происходящему. 31 августа, накануне визита экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС был предотвращен теракт и задержаны украинские диверсанты.МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД РоссииВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - ПутинЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым

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россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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росатом, россия, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, новости