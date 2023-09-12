https://crimea.ria.ru/20230912/vsu-pytalis-ustroit-terakt-vblizi-yadernykh-obektov-rf---putin-1131343591.html

ВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин

ВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин - РИА Новости Крым, 12.09.2023

ВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин

Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T12:52

2023-09-12T12:52

2023-09-12T13:19

владимир путин (политик)

новости

восточный экономический форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.Президент подчеркнул, что такими действиями Киев создает явную угрозу ядерной безопасности, "чтобы привлечь внимание к своему положению и создать там дополнительные кризисы".Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщал о том, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭСЯдерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьНа защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей

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владимир путин (политик), новости, восточный экономический форум, электросети, антитеррор, владивосток, россия