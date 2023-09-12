ВСУ пытались устроить теракт вблизи ядерных объектов РФ - Путин
Путин: Киев пытался взорвать ЛЭП возле ядерных объектов в России
12:52 12.09.2023 (обновлено: 13:19 12.09.2023)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мы нечасто говорим об этом, но и не скрываем - пытались (украинская сторона, - ред.) проводить террористические акты на территории Российской Федерации, подрывая линии высоковольтные электропередачи, близкие к нашим объектам ядерной энергетики. То есть, они целенаправленно в этом направлении работают".
Президент подчеркнул, что такими действиями Киев создает явную угрозу ядерной безопасности, "чтобы привлечь внимание к своему положению и создать там дополнительные кризисы".
"Зачем, какой смысл в этом - создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают", - констатировал российский лидер.
Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщал о том, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.
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