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На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей
На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2023
На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей
Смоленскую АЭС оснастят техническими средствами, которые позволят наблюдать за воздушной обстановкой вокруг объекта и противодействовать беспилотникам в случае... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T16:21
2023-07-26T16:13
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
смоленск
аэс
новости
госзакупки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Смоленскую АЭС оснастят техническими средствами, которые позволят наблюдать за воздушной обстановкой вокруг объекта и противодействовать беспилотникам в случае их выявления. На эти цели, согласно данным портала госзакупок, будет направлено 348,7 миллиона рублей.Наименование закупки: "Оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам". Договор включает разработку решений для рабочей документации и сметы, поставку оборудования, оказание консультационных услуг в достаточном для сдачи продукции в постоянную эксплуатацию.Заказчиком выступило АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники", учреждение намерено заключить договор с ООО "Специальный технологический центр".В документации указано, что начальная цена договора - 348,68 миллиона рублей с учетом НДС.Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой упал в городе Курчатове, неподалеку от Курской АЭС. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на Курскую АЭС со стороны киевского режима подтвердила, что власти Украины встали на путь использования методов ядерного терроризма, создавая угрозу ядерной катастрофы в Европе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭСВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами – КарчааЯдерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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безопасность, беспилотник (бпла, дрон), смоленск, аэс, новости, госзакупки
На защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублей

Смоленскую АЭС защитят от вражеских БПЛА за 348,7 млн рублей – портал госзакупок

16:21 26.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Смоленскую АЭС оснастят техническими средствами, которые позволят наблюдать за воздушной обстановкой вокруг объекта и противодействовать беспилотникам в случае их выявления. На эти цели, согласно данным портала госзакупок, будет направлено 348,7 миллиона рублей.
Наименование закупки: "Оснащение Смоленской АЭС техническими средствами наблюдения за воздушной обстановкой и противодействия беспилотным воздушным суднам". Договор включает разработку решений для рабочей документации и сметы, поставку оборудования, оказание консультационных услуг в достаточном для сдачи продукции в постоянную эксплуатацию.
Заказчиком выступило АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники", учреждение намерено заключить договор с ООО "Специальный технологический центр".
В документации указано, что начальная цена договора - 348,68 миллиона рублей с учетом НДС.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой упал в городе Курчатове, неподалеку от Курской АЭС. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на Курскую АЭС со стороны киевского режима подтвердила, что власти Украины встали на путь использования методов ядерного терроризма, создавая угрозу ядерной катастрофы в Европе.
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БезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)СмоленскАЭСНовостиГосзакупки
 
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