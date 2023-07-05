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Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
Угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T13:15
2023-07-05T13:15
новости
кремль
дмитрий песков
заэс (запорожская атомная электростанция)
росэнергоатом
украина
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его словам приводит РИА Новости.Он отметил, что киевский режим уже не раз демонстрировал своими действиями, что ничем не гнушается. Очередным доказательством тому стал подрыв Каховской ГЭС.И подчеркнул, что на ЗАЭС "принимаются все меры для противодействия такой угрозе".Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о подготовке киевским режимом удара по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля.По его словам, противник намерен сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС.Ранее, в июне, украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линииВ МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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новости, кремль, дмитрий песков, заэс (запорожская атомная электростанция), росэнергоатом, украина, диверсия
Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС

Песков: угроза диверсии на Запорожской АЭС со стороны Киева велика

13:15 05.07.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его словам приводит РИА Новости.
"Ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофической по своим последствиям", – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов об обстановке в районе ЗАЭС.
Он отметил, что киевский режим уже не раз демонстрировал своими действиями, что ничем не гнушается. Очередным доказательством тому стал подрыв Каховской ГЭС.
И подчеркнул, что на ЗАЭС "принимаются все меры для противодействия такой угрозе".
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о подготовке киевским режимом удара по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля.
По его словам, противник намерен сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами, вывезенными с Южноукраинской АЭС.
Ранее, в июне, украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.
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НовостиКремльДмитрий ПесковЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)РосэнергоатомУкраинаДиверсия
 
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