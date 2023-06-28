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В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС
В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 28.06.2023
В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС
Российская сторона удивлена тем фактом, что международные организации уклонились от осуждения диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T17:09
2023-06-28T17:09
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
разрушение каховской гэс
херсонская область
теракт
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона удивлена тем фактом, что международные организации уклонились от осуждения диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, совершая эту диверсию, киевский режим не думал о ее гуманитарных и экологических последствиях, а стремился "заявить о себе и показать всему миру, на что он способен".Захарова также добавила, что профильные российские ведомства, включая МЧС и Минздрав, продолжают в непрерывном режиме заниматься ликвидацией последствий катастрофы, проводить противоэпидемические мероприятия, чтобы избежать вспышек инфекций, помогать жителям пострадавших районов.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.На сегодняшний день известно о 48 погибших, 126 человек госпитализированы. Нанесен серьезный ущерб экологии, погибли тысячи животных, смыты поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Разрушение Каховской ГЭС привело к попаданию в местные водоемы опасных для человека химических удобрений и пестицидов, горючего. В зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В зоне подтопления - более 22 тысяч домов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), разрушение каховской гэс, херсонская область, теракт, украина, в мире
В МИД РФ оценили реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС

МИД: Россия удивлена отсутствием международного осуждения диверсии Киева на Каховской ГЭС

17:09 28.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона удивлена тем фактом, что международные организации уклонились от осуждения диверсии киевского режима на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности и беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию", – сказала Захарова на брифинге в среду.
По словам дипломата, совершая эту диверсию, киевский режим не думал о ее гуманитарных и экологических последствиях, а стремился "заявить о себе и показать всему миру, на что он способен".
Захарова также добавила, что профильные российские ведомства, включая МЧС и Минздрав, продолжают в непрерывном режиме заниматься ликвидацией последствий катастрофы, проводить противоэпидемические мероприятия, чтобы избежать вспышек инфекций, помогать жителям пострадавших районов.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
На сегодняшний день известно о 48 погибших, 126 человек госпитализированы. Нанесен серьезный ущерб экологии, погибли тысячи животных, смыты поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Разрушение Каховской ГЭС привело к попаданию в местные водоемы опасных для человека химических удобрений и пестицидов, горючего. В зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В зоне подтопления - более 22 тысяч домов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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