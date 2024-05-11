https://crimea.ria.ru/20240511/ugolovnoe-delo-vozbudili-na-podrostka-v-samare-za-fashistskoe-privetstvie-1137199484.html
Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие
Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие
Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T19:18
2024-05-11T19:18
2024-05-11T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера.Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своем Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.
https://crimea.ria.ru/20240510/v-krymu-zaderzhali-oskvernivshego-simvoly-voinskoy-slavy-rossii-muzhchinu--1137187765.html
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фашизм, происшествия, россия, самара, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие
Уголовное дело возбудили на подростка в Самаре за фашистское приветствие
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера.
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своем Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении управления.
В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.