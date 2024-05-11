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Раскольники захватили храм и избили прихожан в Черновицкой области

Раскольники захватили храм и избили прихожан в Черновицкой области - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Раскольники захватили храм и избили прихожан в Черновицкой области

В Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины попытались силой захватить два храма, в одном из них избили прихожан. Об этом сообщили на сайте РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T16:48

2024-05-11T16:48

2024-05-11T16:48

украина

черновицкая область

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины попытались силой захватить два храма, в одном из них избили прихожан. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.Отмечается, что захватчики оттеснили прихожан от храма, а после срезали замки и захватили церковь.Кроме того, в этот же день в селе Черногузы рейдеры попытались захватить храм Рождества Богородицы. 19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. После этого по всей стране начались попытки захвата святынь. По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, каноническая православная церковь "ни в каком качестве не нужна киевскому режиму", поскольку большинство ее прихожан и низших клириков настроены на единство России, Украины и Белоруссии. Возглавлять ПЦУ будут управляемые люди, марионетки официального Киева и Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Религиозная зачистка: кто и зачем отбирает православие УкраиныНа Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыряС ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики

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