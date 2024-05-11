Раскольники захватили храм и избили прихожан в Черновицкой области
В Черновицкой области Украины раскольники ПЦУ захватили храм и избили прихожан
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархатаНиколаевский храм в селе Виженка Черновицкой области
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархата
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины попытались силой захватить два храма, в одном из них избили прихожан. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
"8 мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре ПЦУ, провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения", - сообщает патриархат.
Отмечается, что захватчики оттеснили прихожан от храма, а после срезали замки и захватили церковь.
Кроме того, в этот же день в селе Черногузы рейдеры попытались захватить храм Рождества Богородицы.
"В Черногузах рейдеры избили верующих Украинской Православной Церкви и также взломали храмовые двери", - сказано в сообщении.
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви. После этого по всей стране начались попытки захвата святынь.
По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, каноническая православная церковь "ни в каком качестве не нужна киевскому режиму", поскольку большинство ее прихожан и низших клириков настроены на единство России, Украины и Белоруссии. Возглавлять ПЦУ будут управляемые люди, марионетки официального Киева и Запада.
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