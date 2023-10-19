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Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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https://crimea.ria.ru/20231019/zapret-kanonicheskoy-upts-na-ukraine-kakimi-mogut-byt-posledstviya-1132200139.html
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T14:10
2023-10-19T14:13
эксклюзивы риа новости крым
украинская православная церковь (упц)
православие
религия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения ближневосточного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.В четверг Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией", сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране.По мнению политолога, ответственность за происходящее сегодня отчасти несет и верхушка УПЦ, которая за редким исключением "до последнего надеялась, что ее как-то встроят в систему единой церкви и государства, заигрывая с националистическим режимом". Но эти надежды не оправдалисьПо словам Безпалько, УПЦ "ни в каком качестве не нужна киевскому у режиму", тем более что большинство простых ее прихожан и низших клириков настроены на единство России, Украины и Белоруссии, не поддерживают идеологию национализма и выступают против превращение христианства в атрибут национального и якобы независимого государства".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
https://crimea.ria.ru/20230726/goneniya-kieva-na-kanonicheskuyu-upts-v-oon-otdelyvayutsya-otpiskami-1130306055.html
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украинская православная церковь (упц), православие, религия, закон и право, украина, церковный раскол на украине, верховная рада украины, новости, мнения, богдан безпалько, православная церковь украины (пцу)
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия

Политолог Безпалько: УПЦ перейдет на нелегальное положение, Зеленскому ничего не грозит

14:10 19.10.2023 (обновлено: 14:13 19.10.2023)
 
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Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения ближневосточного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
В четверг Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией", сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране.
"К сожалению, это закономерное решение, которое готовилось уже давно. То, что УПЦ была обречена на уничтожение, стало ясно давно, еще при (президенте Украины в 2014-2019 годах Петре) Порошенко, который провозгласил лозунг "Армия, язык, вера". Очевидно, никто технически заступиться за УПЦ не сможет. Ничем ее запрет Зеленскому не грозит. Никаких нарушений прав человека на Украине, тем более в области религии, замечать просто не будут, особенно на фоне ожесточения арабо-израильского конфликта", – считает Безпалько.
По мнению политолога, ответственность за происходящее сегодня отчасти несет и верхушка УПЦ, которая за редким исключением "до последнего надеялась, что ее как-то встроят в систему единой церкви и государства, заигрывая с националистическим режимом". Но эти надежды не оправдались
"Твердость проявили лишь три епископа, и далеко не те, от которых этого ожидали. К сожалению, УПЦ будет уничтожена или перейдет на нелегальное положение", - полагает эксперт.
По словам Безпалько, УПЦ "ни в каком качестве не нужна киевскому у режиму", тем более что большинство простых ее прихожан и низших клириков настроены на единство России, Украины и Белоруссии, не поддерживают идеологию национализма и выступают против превращение христианства в атрибут национального и якобы независимого государства".
"Возможно, нынешнюю верхушку УПЦ и пустят на нижний этаж создаваемой Православной церкви Украины, но возглавлять ПЦУ будут совершенно управляемые марионеточные по отношению к Киеву и Западу люди. Надо будет, они и преступления националистов признают ничтожными, и ЛГБТ-практики одобрят. Будет вот такая карманная атрибутивная церковь", - подытожил политолог.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинская православная церковь (УПЦ)ПравославиеРелигияЗакон и правоУкраинаЦерковный раскол на УкраинеВерховная Рада УкраиныНовостиМненияБогдан БезпалькоПравославная Церковь Украины (ПЦУ)
 
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