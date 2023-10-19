https://crimea.ria.ru/20231019/zapret-kanonicheskoy-upts-na-ukraine-kakimi-mogut-byt-posledstviya-1132200139.html

Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия

Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T14:10

2023-10-19T14:10

2023-10-19T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения ближневосточного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.В четверг Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией", сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране.По мнению политолога, ответственность за происходящее сегодня отчасти несет и верхушка УПЦ, которая за редким исключением "до последнего надеялась, что ее как-то встроят в систему единой церкви и государства, заигрывая с националистическим режимом". Но эти надежды не оправдалисьПо словам Безпалько, УПЦ "ни в каком качестве не нужна киевскому у режиму", тем более что большинство простых ее прихожан и низших клириков настроены на единство России, Украины и Белоруссии, не поддерживают идеологию национализма и выступают против превращение христианства в атрибут национального и якобы независимого государства".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".В субботу Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект в текущей редакции нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.

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