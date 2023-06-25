https://crimea.ria.ru/20230625/aktivisty-ptsu-zakhvatili-khram-v-kievskoy-oblasti-1129617910.html

Активисты ПЦУ захватили храм в Киевской области

Активисты ПЦУ захватили храм в Киевской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Активисты ПЦУ захватили храм в Киевской области

Активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храм Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области. Об этом сообщает Союз... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T19:39

2023-06-25T19:39

2023-06-25T19:39

украина

киевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храм Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов.Отмечается, что рейдеры в сопровождении правоохранителей пришли к нижнему храму святыни рано утром в воскресенье и не впустили в здание прихожан. "Прихожан и духовенство храма, которые своими руками строили и лелеяли святыню, теперь не пускают на территорию их же церкви. Полиция, которая буквально прикрывала рейдерский захват церкви, сообщила, что православные христиане "могут ждать решения суда и в другом месте", – говорится в сообщении.В результате противостояний были задержаны несколько защитников святыни, против них составлены административные акты."Конечно же, активистам ПЦУ и их клирику Василию Чупровскому никаких обвинений за нападения на прихожан предъявлено не было. Зато вступившимся за своих братьев и сестер инкриминируют административное правонарушение", – добавили в СПЖ.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине. 2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на ТроицуХрам канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиВ Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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