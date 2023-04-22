В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника
СПЖ: военные и активисты ПЦУ захватили храм и дом священника в Киевской области
14:20 22.04.2023 (обновлено: 14:21 22.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram.
Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где находятся прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее не вмешивается.
"Верующие УПЦ Требухова держат оборону в трапезной. Нагнали кучу военных, угрожают прихожанам. Дети и женщины под защитой немногочисленных мужчин находятся в трапезной и молятся. Снаружи – агрессивная толпа нецерковных людей в военной форме и сторонники ПЦУ", - сообщает СПЖ Украины.
Кроме того, захвачен дом священнослужителя УПЦ.
"После захвата храма семью священника хотят выселить из их дома. Полиция собирается провести опись имущества. Дом священника захватили, доблестные воины с православием меняют замки", - сказано в сообщении СПЖ.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.
В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
19 апреля, 13:29Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.
Читайте также на РИА Новости Крым: