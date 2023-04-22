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В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника
В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника - РИА Новости Крым, 22.04.2023
В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника
Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T14:20
2023-04-22T14:21
украина
киевская область
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происшествия
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религия
союз православных журналистов украины (спж)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram.Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где находятся прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее не вмешивается.Кроме того, захвачен дом священнослужителя УПЦ.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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украина, киевская область, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), происшествия, в мире, религия, союз православных журналистов украины (спж), православие
В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника

СПЖ: военные и активисты ПЦУ захватили храм и дом священника в Киевской области

14:20 22.04.2023 (обновлено: 14:21 22.04.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрест. Архивное фото
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram.
Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где находятся прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее не вмешивается.
"Верующие УПЦ Требухова держат оборону в трапезной. Нагнали кучу военных, угрожают прихожанам. Дети и женщины под защитой немногочисленных мужчин находятся в трапезной и молятся. Снаружи – агрессивная толпа нецерковных людей в военной форме и сторонники ПЦУ", - сообщает СПЖ Украины.
Кроме того, захвачен дом священнослужителя УПЦ.
"После захвата храма семью священника хотят выселить из их дома. Полиция собирается провести опись имущества. Дом священника захватили, доблестные воины с православием меняют замки", - сказано в сообщении СПЖ.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.
В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Сотрудник украинской полиции
19 апреля, 13:29
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.
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УкраинаКиевская областьЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)ПроисшествияВ миреРелигияСоюз православных журналистов Украины (СПЖ)Православие
 
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