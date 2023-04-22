https://crimea.ria.ru/20230422/v-kievskoy-oblasti-zakhvatili-khram-upts-i-dom-svyaschennika-1128309895.html

В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника

В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника - РИА Новости Крым, 22.04.2023

В Киевской области захватили храм УПЦ и дом священника

Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T14:20

2023-04-22T14:20

2023-04-22T14:21

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Раскольники вместе с военными в субботу захватили православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Требухов Киевской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram.Отмечается, что активисты при поддержке людей в военной форме с опознавательными знаками ВСУ выломали церковные двери и начали штурм трапезной, где находятся прихожане. При этом, по информации верующих, полиция в происходящее не вмешивается.Кроме того, захвачен дом священнослужителя УПЦ.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230419/siloviki-opechatali-zdanie-kievo-pecherskoy-lavry-vmeste-s-lyudmi-1128259488.html

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