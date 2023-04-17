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На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка
На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка - РИА Новости Крым, 17.04.2023
На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка
Предложение переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича – это попытка подмены ценностей, считает РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T08:45
2023-04-17T06:52
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
церковный раскол на украине
украина
православие
общество
история
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
андрей ишин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Предложение переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича – это попытка подмены ценностей, считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин. Епископ Полоцка Иосафат Кунцевич вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Брестская церковная уния – это акт объединения нескольких епископов Киевской митрополии с католической церковью, в результате которого была основана униатская церковь. Ее сторонники признавали католическое вероучение, подчинялись римскому папе, но вели богослужение по византийским канонам, как православные. Брестскую унию всячески поддерживали король Речи Посполитой Сигизмунд III и представители польской знати.Сам полоцкий епископ Иосафат Кунцевич погиб в церковном противостоянии, которое он же во многом инициировал, рассказал Андрей Ишин. Навязывая унию, он вызвал гнев некоторых жителей православной Белоруссии и был убит во время этих столкновений. И то, что его именем хотят назвать захваченный храм, это глубоко символично.При этом историк напоминает, что князь Александр Невский возглавил Русь в тяжелейшее время, когда после татаро-монгольского нашествия она стремилась сохранить очаги своей государственности. Он разгромил западно-европейских феодалов, в первую очередь шведов и левонских рыцарей, и отверг идею унии, которую ему предлагали.Ранее официальный сайт УПЦ сообщил, что в гимназии № 18 города Каменец-Подольский Хмельницкой области учителя собирают подписи за переименование городского собора Александра Невского в честь святого униатской церкви Иосафата Кунцевича. С 9 апреля сторонники ПЦУ осуществили несколько попыток захватить храм, и противостояние до сих пор продолжается.В Хмельницкой области им удалось захватить несколько церквей ПЦУ, в частности, Свято-Георгиевский храм и храм Казанской Иконы Божьей Матери в областном центре и кафедральный собор Архистратига Михаила в Шепетовке. Настоятели храмов и православная община обратились с заявлениями в полицию и к местным властям, но реакции пока не последовало.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиЗахватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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96
news.crimea@rian.ru
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353
60
украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, украина, православие, общество, история, мнения, кфу (крымский федеральный университет), андрей ишин, захват храмов упц на украине
На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка

Почему на Украине храм Александра Невского предлагают назвать в честь Иосафата Кунцевича

08:45 17.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗапрестольный крест
Запрестольный крест - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Предложение переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича – это попытка подмены ценностей, считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин. Епископ Полоцка Иосафат Кунцевич вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.

"Его имя прочно ассоциируется с захватом униатами храмов канонической православной церкви. Даже известно такое событие, как Могилевское восстание, когда православные могилевцы отказались впустить этого человека в свой город, он обратился с жалобой к польскому королю Сигизмунду III, и тот жестоко наказал всех, кого он счел восставшими, казнил главных инициаторов, и поляки стали захватывать там православные храмы", - подчеркивает Андрей Ишин.

Брестская церковная уния – это акт объединения нескольких епископов Киевской митрополии с католической церковью, в результате которого была основана униатская церковь. Ее сторонники признавали католическое вероучение, подчинялись римскому папе, но вели богослужение по византийским канонам, как православные. Брестскую унию всячески поддерживали король Речи Посполитой Сигизмунд III и представители польской знати.
"Для чего это было? Совершенно очевидно, поляки хотели закрепить за собой захваченные украинские территории, для этого надо было уничтожить идентичность, которая была неразрывно связана с традиционным каноническим православием", - проводит исторические параллели историк.
Сам полоцкий епископ Иосафат Кунцевич погиб в церковном противостоянии, которое он же во многом инициировал, рассказал Андрей Ишин. Навязывая унию, он вызвал гнев некоторых жителей православной Белоруссии и был убит во время этих столкновений. И то, что его именем хотят назвать захваченный храм, это глубоко символично.

"Это уже озвучено и никто особо не скрывает, что поляки претендуют на западно-украинские территории, свой кусок хотят откусить румыны, за их плечами стоят транснациональные корпорации, которые расположены в США, Великобритании. Чтобы это сделать, нужно уничтожить идентичность людей, которая неразрывно связана с традиционными конфессиями, в первую очередь, с каноническим православием", - говорит Ишин.

При этом историк напоминает, что князь Александр Невский возглавил Русь в тяжелейшее время, когда после татаро-монгольского нашествия она стремилась сохранить очаги своей государственности. Он разгромил западно-европейских феодалов, в первую очередь шведов и левонских рыцарей, и отверг идею унии, которую ему предлагали.
"Вместе с тем не следует забывать, что он был Великим князем Киевским и Владимирским, ярлык на великое княжение гласил, что он князь и Киевский, и Владимирский. Русь тогда была единым духовным и политическим пространством.Так что попытка переименования – это не что иное, как акт духовного вандализма".
Ранее официальный сайт УПЦ сообщил, что в гимназии № 18 города Каменец-Подольский Хмельницкой области учителя собирают подписи за переименование городского собора Александра Невского в честь святого униатской церкви Иосафата Кунцевича. С 9 апреля сторонники ПЦУ осуществили несколько попыток захватить храм, и противостояние до сих пор продолжается.
В Хмельницкой области им удалось захватить несколько церквей ПЦУ, в частности, Свято-Георгиевский храм и храм Казанской Иконы Божьей Матери в областном центре и кафедральный собор Архистратига Михаила в Шепетовке. Настоятели храмов и православная община обратились с заявлениями в полицию и к местным властям, но реакции пока не последовало.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Церковный раскол на УкраинеУкраинаПравославиеОбществоИсторияМненияКФУ (Крымский федеральный университет)Андрей ИшинЗахват храмов УПЦ на Украине
 
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