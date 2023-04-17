https://crimea.ria.ru/20230417/na-ukraine-khotyat-nazvat-khram-upts-v-chest-uniata---mnenie-istorika-1128208642.html

На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка

На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка - РИА Новости Крым, 17.04.2023

На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историка

Предложение переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича – это попытка подмены ценностей, считает РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T08:45

2023-04-17T08:45

2023-04-17T06:52

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

церковный раскол на украине

украина

православие

общество

история

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

андрей ишин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Предложение переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича – это попытка подмены ценностей, считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин. Епископ Полоцка Иосафат Кунцевич вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Брестская церковная уния – это акт объединения нескольких епископов Киевской митрополии с католической церковью, в результате которого была основана униатская церковь. Ее сторонники признавали католическое вероучение, подчинялись римскому папе, но вели богослужение по византийским канонам, как православные. Брестскую унию всячески поддерживали король Речи Посполитой Сигизмунд III и представители польской знати.Сам полоцкий епископ Иосафат Кунцевич погиб в церковном противостоянии, которое он же во многом инициировал, рассказал Андрей Ишин. Навязывая унию, он вызвал гнев некоторых жителей православной Белоруссии и был убит во время этих столкновений. И то, что его именем хотят назвать захваченный храм, это глубоко символично.При этом историк напоминает, что князь Александр Невский возглавил Русь в тяжелейшее время, когда после татаро-монгольского нашествия она стремилась сохранить очаги своей государственности. Он разгромил западно-европейских феодалов, в первую очередь шведов и левонских рыцарей, и отверг идею унии, которую ему предлагали.Ранее официальный сайт УПЦ сообщил, что в гимназии № 18 города Каменец-Подольский Хмельницкой области учителя собирают подписи за переименование городского собора Александра Невского в честь святого униатской церкви Иосафата Кунцевича. С 9 апреля сторонники ПЦУ осуществили несколько попыток захватить храм, и противостояние до сих пор продолжается.В Хмельницкой области им удалось захватить несколько церквей ПЦУ, в частности, Свято-Георгиевский храм и храм Казанской Иконы Божьей Матери в областном центре и кафедральный собор Архистратига Михаила в Шепетовке. Настоятели храмов и православная община обратились с заявлениями в полицию и к местным властям, но реакции пока не последовало.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиЗахватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области

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2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, украина, православие, общество, история, мнения, кфу (крымский федеральный университет), андрей ишин, захват храмов упц на украине