https://crimea.ria.ru/20230411/v-khmelnitskom-radikaly-zakhvatili-svyato-georgievskiy-khram-upts-1128114850.html

В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ

В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ

В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в телеграм-канале местной епархии УПЦ. Помимо... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T13:41

2023-04-11T13:41

2023-04-11T13:41

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

украина

захват храмов упц на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в телеграм-канале местной епархии УПЦ. Помимо здания собора, сторонники ПЦУ оккупировали расположенный рядом Духовный центр.После этого было проведено незаконное собрание, на котором проголосовали за переход религиозной общины из канонической православной церкви в ПЦУ."В собрании, которое инициировали депутаты областного совета Ю. Смаль и городского совета В. Пидгайчук, принимали участие лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", - сообщают в телеграме представители УПЦ.Все принятые на этом собрании решения в Хмельницкой епархии назвали грубым вмешательством в дела религиозной общины. Прихожан, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь. Священнослужители Свято-Георгиевского храма планируют отстаивать свои права в суде.На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона.У храмов УПЦ отняли земельные участки, а их деятельность призвали "проверить". 9 апреля агрессивные сторонники ПЦУ захватили захватили храм в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове. За последнюю неделю в Хмельницкой области было предпринято несколько попыток рейдерского захвата церквей УПЦ, часть из них увенчалась успехом.Волна рейдерских атак на храмы прокатилась по всей Украине, а в городе Липовец Киевской области во время конфликта во дворе церкви умер захватчик, бросивший крест на землю.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время службы на территории Киево-Печерской лавры призвал верующих отстаивать свои святыни.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), украина, захват храмов упц на украине