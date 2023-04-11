https://crimea.ria.ru/20230411/v-khmelnitskom-radikaly-zakhvatili-svyato-georgievskiy-khram-upts-1128114850.html
В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в телеграм-канале местной епархии УПЦ. Помимо... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:41
2023-04-11T13:41
2023-04-11T13:41
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь (упц)
украина
захват храмов упц на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в телеграм-канале местной епархии УПЦ. Помимо здания собора, сторонники ПЦУ оккупировали расположенный рядом Духовный центр.После этого было проведено незаконное собрание, на котором проголосовали за переход религиозной общины из канонической православной церкви в ПЦУ."В собрании, которое инициировали депутаты областного совета Ю. Смаль и городского совета В. Пидгайчук, принимали участие лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", - сообщают в телеграме представители УПЦ.Все принятые на этом собрании решения в Хмельницкой епархии назвали грубым вмешательством в дела религиозной общины. Прихожан, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь. Священнослужители Свято-Георгиевского храма планируют отстаивать свои права в суде.На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона.У храмов УПЦ отняли земельные участки, а их деятельность призвали "проверить". 9 апреля агрессивные сторонники ПЦУ захватили захватили храм в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове. За последнюю неделю в Хмельницкой области было предпринято несколько попыток рейдерского захвата церквей УПЦ, часть из них увенчалась успехом.Волна рейдерских атак на храмы прокатилась по всей Украине, а в городе Липовец Киевской области во время конфликта во дворе церкви умер захватчик, бросивший крест на землю.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время службы на территории Киево-Печерской лавры призвал верующих отстаивать свои святыни.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), украина, захват храмов упц на украине
В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
В чужом пиру похмелье: в Хмельницком радикалы ПЦУ захватили очередной храм
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в телеграм-канале местной епархии УПЦ. Помимо здания собора, сторонники ПЦУ оккупировали расположенный рядом Духовный центр.
"Группа неизвестных лиц, одетых преимущественно в спортивную форму, проникла на территорию Свято-Георгиевского храма. Не справившись с центральными дверями церкви, рейдеры сломали боковые двери с помощью ломов и проникли через пономарскую и алтарь. За ними следовали сторонники ПЦУ", - написано в сообщении.
После этого было проведено незаконное собрание, на котором проголосовали за переход религиозной общины из канонической православной церкви в ПЦУ.
"В собрании, которое инициировали депутаты областного совета Ю. Смаль и городского совета В. Пидгайчук, принимали участие лица, не являющиеся членами религиозной общины УПЦ", - сообщают в телеграме представители УПЦ.
Все принятые на этом собрании решения в Хмельницкой епархии назвали грубым вмешательством в дела религиозной общины. Прихожан, которые пришли на соборование, даже не пустили в церковь. Священнослужители Свято-Георгиевского храма планируют отстаивать свои права в суде.
На прошлой неделе власти Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ на территории региона.
"Депутаты областного совета единогласно приняли решение, <...> которым запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата
(официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", — сообщается на официальном сайте облсовета.
У храмов УПЦ отняли земельные участки, а их деятельность призвали "проверить". 9 апреля агрессивные сторонники ПЦУ захватили захватили храм в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове. За последнюю неделю в Хмельницкой области было предпринято несколько попыток рейдерского захвата
церквей УПЦ, часть из них увенчалась успехом.
Волна рейдерских атак на храмы
прокатилась по всей Украине, а в городе Липовец Киевской области во время конфликта во дворе церкви умер захватчик
, бросивший крест на землю.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время службы на территории Киево-Печерской лавры
призвал верующих отстаивать свои святыни.
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