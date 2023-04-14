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В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T13:05
2023-04-14T13:05
украина
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украинская православная церковь (упц)
захват храмов упц на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ.Рейдерская атака произошла по сценарию, ставшему уже привычным для украинцев. К захвату горожан призвали представители власти – депутат горсовета Виталий Пидгайчук и начальник городского управления культуры и туризма Артем Ромасюков. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Настоятель и представители церковной общины обратились в полицию и областную администрацию, но никакой официальной реакции пока не получили.Ранее тот же депутат Виталий Пидгайчук стал инициатором захвата еще одного храма в Хмельницком - Свято-Георгиевского собора. Сторонники ПЦУ также оккупировали расположенный рядом Духовный центр.С 8 апреля продолжаются попытки радикалов захватить в городе кафедральный собор Александра Невского, но православная община пока успешно отражает рейдерские атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине массово захватывают храмы канонической церкви"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольникаПрихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу
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РИА Новости Крым
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украина, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), захват храмов упц на украине, происшествия, новости
В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери

Радикалы захватили храм Казанской Иконы Божьей Матери в Хмельницком

13:05 14.04.2023
 
Радикалы захватили храм Казанской Иконы Божьей Матери в Хмельницком
Радикалы захватили храм Казанской Иконы Божьей Матери в Хмельницком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ.
Рейдерская атака произошла по сценарию, ставшему уже привычным для украинцев. К захвату горожан призвали представители власти – депутат горсовета Виталий Пидгайчук и начальник городского управления культуры и туризма Артем Ромасюков. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
"Все горожане, а особенно жители микрорайона Гречаны, знают, что настоятель храма протоиерей Петр Дячук построил и трепетно ухаживал за храмом, прилагая много усилий, – отмечается в сообщении Хмельницкой епархии. – Люди, не посещавшие богослужений, не участвовавшие в благоустройстве храма, пришли и сказали, что это их имущество".
Настоятель и представители церковной общины обратились в полицию и областную администрацию, но никакой официальной реакции пока не получили.
Ранее тот же депутат Виталий Пидгайчук стал инициатором захвата еще одного храма в Хмельницком - Свято-Георгиевского собора. Сторонники ПЦУ также оккупировали расположенный рядом Духовный центр.
С 8 апреля продолжаются попытки радикалов захватить в городе кафедральный собор Александра Невского, но православная община пока успешно отражает рейдерские атаки.
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УкраинаЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)Захват храмов УПЦ на УкраинеПроисшествияНовости
 
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