https://crimea.ria.ru/20230414/v-khmelnitskom-zakhvatili-pravoslavnyy-khram-kazanskoy-ikony-bozhey-materi-1128174131.html

В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери

В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери

В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T13:05

2023-04-14T13:05

2023-04-14T13:05

украина

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

захват храмов упц на украине

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174013_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_020d64375de67953b92ecbb89f42a659.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили храм Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ.Рейдерская атака произошла по сценарию, ставшему уже привычным для украинцев. К захвату горожан призвали представители власти – депутат горсовета Виталий Пидгайчук и начальник городского управления культуры и туризма Артем Ромасюков. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Настоятель и представители церковной общины обратились в полицию и областную администрацию, но никакой официальной реакции пока не получили.Ранее тот же депутат Виталий Пидгайчук стал инициатором захвата еще одного храма в Хмельницком - Свято-Георгиевского собора. Сторонники ПЦУ также оккупировали расположенный рядом Духовный центр.С 8 апреля продолжаются попытки радикалов захватить в городе кафедральный собор Александра Невского, но православная община пока успешно отражает рейдерские атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине массово захватывают храмы канонической церкви"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольникаПрихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), захват храмов упц на украине, происшествия, новости