https://crimea.ria.ru/20230417/tserkov-vystoit-v-krymu-molyatsya-za-edinovertsev-na-ukraine-1128221583.html

Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине

Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине

Захват храмов канонической украинской православной церкви – откровенное бесовство, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов на... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T16:39

2023-04-17T16:39

2023-04-17T17:02

крым

владимир константинов

религия

украина

церковный раскол на украине

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украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Захват храмов канонической украинской православной церкви – откровенное бесовство, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов на церемонии встречи благодатного огня в Симферополе в понедельник.Предупреждали заранееОн отметил, что о грядущих провокациях и церковном расколе крымчане пытались заранее предупредить всю мировую общественность, но этого не услышали."К чему сегодня пришла Украина – к откровенному бесовству. Все то, что там происходит по уничтожению православной церкви, все это мы предсказывали задолго до событий, трубили и пытались привлечь внимание всей мировой общественности. Но не все услышали", - сказал Константинов.Он отметил, что Крым всегда с особым трепетом поддерживал традиционные религиозные ценности, и пожелал единоверцам на Украине последовать примеру крымчан.Захват храмов на УкраинеВ канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин заявил, что такая инициатива – это попытка подмены ценностей и откровенная притензия от Польши на часть западно-украинских территорий.Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру в Киеве к Пасхе смогли доставить через Румынию. Пасхальное богослужение возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в святыне собралось столько верующих, что не все из них смогли попасть внутрь храма.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историкаВ Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника

https://crimea.ria.ru/20230414/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-obratilsya-k-ukrainskomu-ombudsmenu-1128176954.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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