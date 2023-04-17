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Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
Захват храмов канонической украинской православной церкви – откровенное бесовство, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов на... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T16:39
2023-04-17T17:02
крым
владимир константинов
религия
украина
церковный раскол на украине
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Захват храмов канонической украинской православной церкви – откровенное бесовство, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов на церемонии встречи благодатного огня в Симферополе в понедельник.Предупреждали заранееОн отметил, что о грядущих провокациях и церковном расколе крымчане пытались заранее предупредить всю мировую общественность, но этого не услышали."К чему сегодня пришла Украина – к откровенному бесовству. Все то, что там происходит по уничтожению православной церкви, все это мы предсказывали задолго до событий, трубили и пытались привлечь внимание всей мировой общественности. Но не все услышали", - сказал Константинов.Он отметил, что Крым всегда с особым трепетом поддерживал традиционные религиозные ценности, и пожелал единоверцам на Украине последовать примеру крымчан.Захват храмов на УкраинеВ канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин заявил, что такая инициатива – это попытка подмены ценностей и откровенная притензия от Польши на часть западно-украинских территорий.Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру в Киеве к Пасхе смогли доставить через Румынию. Пасхальное богослужение возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в святыне собралось столько верующих, что не все из них смогли попасть внутрь храма.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят назвать храм УПЦ в честь униата - мнение историкаВ Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника
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Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине

Спикер Госсовета Крыма Константинов назвал бесовством ситуацию с православием на Украине

16:39 17.04.2023 (обновлено: 17:02 17.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПразднование православной пасхи в Симферополе
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Захват храмов канонической украинской православной церкви – откровенное бесовство, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов на церемонии встречи благодатного огня в Симферополе в понедельник.

Предупреждали заранее

Он отметил, что о грядущих провокациях и церковном расколе крымчане пытались заранее предупредить всю мировую общественность, но этого не услышали.
"К чему сегодня пришла Украина – к откровенному бесовству. Все то, что там происходит по уничтожению православной церкви, все это мы предсказывали задолго до событий, трубили и пытались привлечь внимание всей мировой общественности. Но не все услышали", - сказал Константинов.
Он отметил, что Крым всегда с особым трепетом поддерживал традиционные религиозные ценности, и пожелал единоверцам на Украине последовать примеру крымчан.
"Мы отстаивали эти принципы еще в украинский период. Все верующие крымчане к этому относятся с особым трепетом, потому что это наши православные традиции, ценности. Сегодня мы переживаем очень тяжелый период, мы молимся за наших единоверцев. Уверены, что церковь выстоит, а люди не дадут себя сломить, ведь все, что есть у людей – это вера", - заключил спикер Госсовета республики.
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Захват храмов на Украине

В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
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Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин заявил, что такая инициатива – это попытка подмены ценностей и откровенная притензия от Польши на часть западно-украинских территорий.
Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру в Киеве к Пасхе смогли доставить через Румынию. Пасхальное богослужение возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в святыне собралось столько верующих, что не все из них смогли попасть внутрь храма.
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КрымВладимир КонстантиновРелигияУкраинаЦерковный раскол на УкраинеЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)ОбществоМненияНовости
 
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