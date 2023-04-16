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Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию
Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию
На пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T13:21
2023-04-16T13:21
благодатный огонь
украина
киево-печерская лавра
церковный раскол на украине
захват храмов упц на украине
православная церковь украины (пцу)
пасха
православие
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм. Об этом сообщают "Известия".Как сообщили в канонической Украинской православной церкви, благодатный огонь был доставлен в лавру через Румынию. Святыню встретила делегация УПЦ в одном из приграничным городов. В Киево-Печерской лавре предстоятель митрополит Онуфрий зажег от него свечи и раздал огонь верующим.В свою очередь патриарх Кирилл по окончании ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя назвал подвигом доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву на фоне политической ситуации.Неделей ранее, в Вербное воскресенье, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре для прихожан УПЦ проходили на улице, так как раскольники заняли Трапезный храм лавры.Напомни, субботним утром 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в "оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды". На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.Читайте также на РИА Новости Крым:Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы РоссииСБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить РоссиюВ Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
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благодатный огонь, украина, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, захват храмов упц на украине, православная церковь украины (пцу), пасха, православие, религия
Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию

Пасхальную службу в Киево-Печерской лавре в Киеве провел митрополит Онуфрий

13:21 16.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоБлагодатный огонь. Архивное фото
Благодатный огонь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм. Об этом сообщают "Известия".
"Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре. На службу пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм", – пишет издание.
Как сообщили в канонической Украинской православной церкви, благодатный огонь был доставлен в лавру через Румынию. Святыню встретила делегация УПЦ в одном из приграничным городов. В Киево-Печерской лавре предстоятель митрополит Онуфрий зажег от него свечи и раздал огонь верующим.
В свою очередь патриарх Кирилл по окончании ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя назвал подвигом доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву на фоне политической ситуации.
Неделей ранее, в Вербное воскресенье, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре для прихожан УПЦ проходили на улице, так как раскольники заняли Трапезный храм лавры.
Напомни, субботним утром 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в "оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды". На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.
Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.
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Благодатный огоньУкраинаКиево-Печерская лавраЦерковный раскол на УкраинеЗахват храмов УПЦ на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)ПасхаПравославиеРелигия
 
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