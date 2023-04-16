https://crimea.ria.ru/20230416/blagodatnyy-ogon-v-kievo-pecherskuyu-lavru-dostavili-cherez-rumyniyu-1128208904.html

Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию

Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру доставили через Румынию

На пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T13:21

2023-04-16T13:21

2023-04-16T13:21

благодатный огонь

украина

киево-печерская лавра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре пришло так много людей, что не все смогли попасть в храм. Об этом сообщают "Известия".Как сообщили в канонической Украинской православной церкви, благодатный огонь был доставлен в лавру через Румынию. Святыню встретила делегация УПЦ в одном из приграничным городов. В Киево-Печерской лавре предстоятель митрополит Онуфрий зажег от него свечи и раздал огонь верующим.В свою очередь патриарх Кирилл по окончании ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя назвал подвигом доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву на фоне политической ситуации.Неделей ранее, в Вербное воскресенье, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре для прихожан УПЦ проходили на улице, так как раскольники заняли Трапезный храм лавры.Напомни, субботним утром 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в "оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды". На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.Читайте также на РИА Новости Крым:Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы РоссииСБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить РоссиюВ Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час

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