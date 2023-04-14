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В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
В Херсонской области в ночь с субботы на Светлое Христово Воскресенье будет приостановлено действие комендантского часа, сообщил в среду врио губернатора... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T15:56
2023-04-14T15:56
2023-04-14T15:57
пасха
владимир сальдо
религия
новые регионы россии
херсонская область
православие
комендантский час
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь с субботы на Светлое Христово Воскресенье будет приостановлено действие комендантского часа, сообщил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также, по его словам, понедельник, 17 апреля, в области объявлен выходным днем, чтобы "православные верующие имели возможность достойно и радостно отметить Воскресение Христово".Круглосуточный комендантский час для безопасности жителей действует на территории Херсонской области с 2022 года. Время комендантского часа для области определено еще 28 апреля прошлого года - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона. Комендантский час действует и на территориях других новых регионов России.Читайте также на РИА Новости КрымКомендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНРВоенное положение: что ждет россиян в случае его введенияАксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
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пасха, владимир сальдо, религия, новые регионы россии, херсонская область, православие, комендантский час
В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час
Сальдо: в Херсонской области в пасхальную ночь отменяется комендантский час
15:56 14.04.2023 (обновлено: 15:57 14.04.2023)