https://crimea.ria.ru/20230414/v-khersonskoy-oblasti-na-paskhu-otmenyaetsya-komendantskiy-chas-1128181218.html

В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час

В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Херсонской области на Пасху отменяется комендантский час

В Херсонской области в ночь с субботы на Светлое Христово Воскресенье будет приостановлено действие комендантского часа, сообщил в среду врио губернатора... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T15:56

2023-04-14T15:56

2023-04-14T15:57

пасха

владимир сальдо

религия

новые регионы россии

херсонская область

православие

комендантский час

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области в ночь с субботы на Светлое Христово Воскресенье будет приостановлено действие комендантского часа, сообщил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также, по его словам, понедельник, 17 апреля, в области объявлен выходным днем, чтобы "православные верующие имели возможность достойно и радостно отметить Воскресение Христово".Круглосуточный комендантский час для безопасности жителей действует на территории Херсонской области с 2022 года. Время комендантского часа для области определено еще 28 апреля прошлого года - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона. Комендантский час действует и на территориях других новых регионов России.Читайте также на РИА Новости КрымКомендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНРВоенное положение: что ждет россиян в случае его введенияАксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму

новые регионы россии

херсонская область

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пасха, владимир сальдо, религия, новые регионы россии, херсонская область, православие, комендантский час