https://crimea.ria.ru/20221229/komendantskiy-chas-na-novogodnie-prazdniki-otmenen-v-ryade-regionov-lnr-1126202044.html

Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР

Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде регионов ЛНР. Соответствующий указ РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T20:32

2022-12-29T20:32

2022-12-29T20:36

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

общество

новые регионы россии

безопасность

новый год 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде регионов ЛНР. Соответствующий указ опубликован в четверг.Согласно документу, действие запрета на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах приостанавливается с 23:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023 года, а также с 23:00 6 января 2023 до 04:00 7 января 2023.Исключение составляют Кременской, Сватовский, Троицкий районы, а также города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.Для этих территорий комендантский час по-прежнему действует с 21:00 до 06:00. На других территориях ЛНР он действует с 23:00 до 04:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортажМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомГлавы новых регионов России получили госнаграды от президента

https://crimea.ria.ru/20221210/pervyy-novyy-god-v-rossii-kak-melitopol-gotovitsya-k-prazdnikam-1125701197.html

луганская народная республика (лнр)

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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, новые регионы россии, безопасность, новый год 2023