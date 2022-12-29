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Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР
Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде регионов ЛНР. Соответствующий указ РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T20:32
2022-12-29T20:32
2022-12-29T20:36
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
общество
новые регионы россии
безопасность
новый год 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде регионов ЛНР. Соответствующий указ опубликован в четверг.Согласно документу, действие запрета на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах приостанавливается с 23:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023 года, а также с 23:00 6 января 2023 до 04:00 7 января 2023.Исключение составляют Кременской, Сватовский, Троицкий районы, а также города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.Для этих территорий комендантский час по-прежнему действует с 21:00 до 06:00. На других территориях ЛНР он действует с 23:00 до 04:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортажМир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомГлавы новых регионов России получили госнаграды от президента
https://crimea.ria.ru/20221210/pervyy-novyy-god-v-rossii-kak-melitopol-gotovitsya-k-prazdnikam-1125701197.html
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, новые регионы россии, безопасность, новый год 2023
Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР
Пасечник отменил комендантский час на Новый год и Рождество в ряде регионов ЛНР
20:32 29.12.2022 (обновлено: 20:36 29.12.2022)