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Главы новых регионов России получили госнаграды от президента
Главы новых регионов России получили госнаграды от президента - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Главы новых регионов России получили госнаграды от президента
Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T14:01
2022-12-20T14:01
2022-12-20T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.Церемония вручения наград состоялась во вторник в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.Временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Руководители новых субъектов награждены "за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" также удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).Кроме того, президент присвоил почетное звание "Герой России" и вручил медали "Золотая звезда" старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.Обращаясь к награжденным, Путин отметил, что сегодня Россия "чествует выдающихся граждан – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время".
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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владимир путин (политик), россия, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий, владимир сальдо, новости, политика, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Главы новых регионов России получили госнаграды от президента
Путин наградил Пушилина и Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
14:01 20.12.2022 (обновлено: 14:24 20.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Церемония вручения наград состоялась во вторник в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.
Временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
Руководители новых субъектов награждены "за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".
Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" также удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).
Кроме того, президент присвоил почетное звание "Герой России" и вручил медали "Золотая звезда" старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.
Обращаясь к награжденным, Путин отметил, что сегодня Россия "чествует выдающихся граждан – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время".