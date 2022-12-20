https://crimea.ria.ru/20221220/putin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-glavam-novykh-regionov-rossii-1126012057.html

Главы новых регионов России получили госнаграды от президента

Главы новых регионов России получили госнаграды от президента - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Главы новых регионов России получили госнаграды от президента

Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T14:01

2022-12-20T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.Церемония вручения наград состоялась во вторник в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.Временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.Руководители новых субъектов награждены "за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" также удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).Кроме того, президент присвоил почетное звание "Герой России" и вручил медали "Золотая звезда" старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.Обращаясь к награжденным, Путин отметил, что сегодня Россия "чествует выдающихся граждан – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в наше непростое, но значимое время".

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

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