https://crimea.ria.ru/20230303/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

Военное положение: что ждет россиян в случае его введения

Военное положение: что ждет россиян в случае его введения - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Военное положение: что ждет россиян в случае его введения

Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T15:22

2023-03-03T15:22

2023-03-03T15:29

россия

армия и флот

общество

военное положение в новых регионах россии

военное положение

закон и право

вооруженные силы россии

безопасность

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Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. Его регламенты обозначены федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении". О том, что изменится в жизни россиян при введении военного положения, в материале РИА Новости Крым.Единственное основание для введения военного положения – угроза России или агрессия против нее. Согласно закону, агрессией считается вторжение или нападение иностранных войск, вхождение вооруженных групп на территорию РФ, блокада российских портов или берегов иностранными войсками и разрешение другого государства использовать свою территорию для атаки на страну.Военное положение вводится указом президента России, в течение 48 часов документ должен быть утвержден Советом Федерации. Режим может быть введен на всей территории государства или в отдельных регионах. Введение военного положения предполагает мобилизацию и организацию территориальной обороны.Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.Общие ограничения касаются всей страны, независимо от региона, где было введено военное положение. К ним относятся ограничение экономической деятельности, поиска и распространения информации, изменение форм собственности организаций, изменение режима трудовой деятельности, в том числе установление трудовой обязанности в отношении граждан, не призванных на службу по мобилизации.В зоне военного положения ограничений больше. Там может быть введен комендантский час, проведена эвакуация как граждан, так и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций.Кроме того, при таком режиме будут запрещены все митинги и забастовки, деятельность партий, некоторых общественных и религиозных объединений, международных организаций. Будут установлены блокпосты для контроля перемещения как в зону, на которой действует военное положение, так и из нее. Также возможно изъятие частного имущества, например, транспортных средств, с последующей компенсацией. Режим также предусматривает введение строгого запрета на продажу алкоголя.Также россиян могут привлечь к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями.В период военного положения запрещается проводить референдумы, выборы местных органов самоуправления, парламента и президента РФ.Последний раз военное положение объявлялось еще в СССР в мае 1943 года. В России таких прецедентов не было.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия и флот, общество, военное положение в новых регионах россии, военное положение, закон и право, вооруженные силы россии, безопасность