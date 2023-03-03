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Военное положение: что ждет россиян в случае его введения - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T15:22
2023-03-03T15:29
россия
армия и флот
общество
военное положение в новых регионах россии
военное положение
закон и право
вооруженные силы россии
безопасность
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Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. Его регламенты обозначены федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении". О том, что изменится в жизни россиян при введении военного положения, в материале РИА Новости Крым.Единственное основание для введения военного положения – угроза России или агрессия против нее. Согласно закону, агрессией считается вторжение или нападение иностранных войск, вхождение вооруженных групп на территорию РФ, блокада российских портов или берегов иностранными войсками и разрешение другого государства использовать свою территорию для атаки на страну.Военное положение вводится указом президента России, в течение 48 часов документ должен быть утвержден Советом Федерации. Режим может быть введен на всей территории государства или в отдельных регионах. Введение военного положения предполагает мобилизацию и организацию территориальной обороны.Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.Общие ограничения касаются всей страны, независимо от региона, где было введено военное положение. К ним относятся ограничение экономической деятельности, поиска и распространения информации, изменение форм собственности организаций, изменение режима трудовой деятельности, в том числе установление трудовой обязанности в отношении граждан, не призванных на службу по мобилизации.В зоне военного положения ограничений больше. Там может быть введен комендантский час, проведена эвакуация как граждан, так и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций.Кроме того, при таком режиме будут запрещены все митинги и забастовки, деятельность партий, некоторых общественных и религиозных объединений, международных организаций. Будут установлены блокпосты для контроля перемещения как в зону, на которой действует военное положение, так и из нее. Также возможно изъятие частного имущества, например, транспортных средств, с последующей компенсацией. Режим также предусматривает введение строгого запрета на продажу алкоголя.Также россиян могут привлечь к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями.В период военного положения запрещается проводить референдумы, выборы местных органов самоуправления, парламента и президента РФ.Последний раз военное положение объявлялось еще в СССР в мае 1943 года. В России таких прецедентов не было.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, армия и флот, общество, военное положение в новых регионах россии, военное положение, закон и право, вооруженные силы россии, безопасность
Военное положение: что ждет россиян в случае его введения

Как повлияет на россиян военное положение в стране

15:22 03.03.2023 (обновлено: 15:29 03.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. Его регламенты обозначены федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении". О том, что изменится в жизни россиян при введении военного положения, в материале РИА Новости Крым.
Единственное основание для введения военного положения – угроза России или агрессия против нее. Согласно закону, агрессией считается вторжение или нападение иностранных войск, вхождение вооруженных групп на территорию РФ, блокада российских портов или берегов иностранными войсками и разрешение другого государства использовать свою территорию для атаки на страну.
Военное положение вводится указом президента России, в течение 48 часов документ должен быть утвержден Советом Федерации. Режим может быть введен на всей территории государства или в отдельных регионах. Введение военного положения предполагает мобилизацию и организацию территориальной обороны.
Ограничения, связанные с военным положением, делятся на две группы: общие и те, которые касаются непосредственно конкретных регионов.
Общие ограничения касаются всей страны, независимо от региона, где было введено военное положение. К ним относятся ограничение экономической деятельности, поиска и распространения информации, изменение форм собственности организаций, изменение режима трудовой деятельности, в том числе установление трудовой обязанности в отношении граждан, не призванных на службу по мобилизации.
В зоне военного положения ограничений больше. Там может быть введен комендантский час, проведена эвакуация как граждан, так и важных объектов хозяйственного, общественного или культурного назначения, усилена охрана важных объектов и введена цензура в сфере коммуникаций.
Кроме того, при таком режиме будут запрещены все митинги и забастовки, деятельность партий, некоторых общественных и религиозных объединений, международных организаций. Будут установлены блокпосты для контроля перемещения как в зону, на которой действует военное положение, так и из нее. Также возможно изъятие частного имущества, например, транспортных средств, с последующей компенсацией. Режим также предусматривает введение строгого запрета на продажу алкоголя.
Также россиян могут привлечь к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных или разрушенных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями.
В период военного положения запрещается проводить референдумы, выборы местных органов самоуправления, парламента и президента РФ.
Последний раз военное положение объявлялось еще в СССР в мае 1943 года. В России таких прецедентов не было.
РоссияАрмия и флотОбществоВоенное положение в новых регионах РоссииВоенное положениеЗакон и правоВооруженные силы РоссииБезопасность
 
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