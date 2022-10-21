Рейтинг@Mail.ru
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T16:37
2022-10-21T16:37
херсонская область
запорожская область
военное положение в новых регионах россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/01/1114630132_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_265707e1c85a8210ed20ebadf1ecd85c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных пунктах Херсонщины РИА Новости Крым рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, время комендантского часа для области определено еще 28 апреля и с этого момента остается неизменным - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на большей части территорий Запорожской области комендантский час также действует с 22.00 до пяти часов утра. Для некоторых населенных пунктов определены другие часы:Ранее президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/01/1114630132_154:0:2813:1994_1920x0_80_0_0_720d03c2d2304acd064b2a38641e973d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, запорожская область, военное положение в новых регионах россии
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории

Власти регионов дали разъяснения по времени действия комендантского часа

16:37 21.10.2022
 
© Андрей КиреевЧасы "судного дня"в севастопольском подземном комплексе "Спецобъект №2"
Часы судного дняв севастопольском подземном комплексе Спецобъект №2
© Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных пунктах Херсонщины РИА Новости Крым рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, время комендантского часа для области определено еще 28 апреля и с этого момента остается неизменным - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона.

"После 22 часов передвижение по городу запрещено. Исключение - район паромной переправы, где люди стоят по много часов в очереди", - уточнил Стремоусов.

По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на большей части территорий Запорожской области комендантский час также действует с 22.00 до пяти часов утра. Для некоторых населенных пунктов определены другие часы:
"Энергодар, Васильевка и Васильевский район - с 20.00 до 6.00 на территории населенных пунктов, с 19.00 до 6.00 на дорогах между населенными пунктами. Токмак и Пологи, Токмакский и Пологовский район - 21.00 до 6.00. Бердянск и Бердянский район - с 23.00 до 5.00", - уточнил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Херсонская областьЗапорожская областьВоенное положение в новых регионах России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55О чем Шойгу поговорил с Пентагоном
16:37Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
16:24На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
16:17Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт
16:11Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
15:31В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября
15:21Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"
15:12СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
14:18Все сады и школы - в Керчи снова эвакуация из-за "минирований"
14:10Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
13:57ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
13:56Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:48Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
13:43ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
13:23В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов
Лента новостейМолния