https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T16:37
2022-10-21T16:37
2022-10-21T16:37
херсонская область
запорожская область
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных пунктах Херсонщины РИА Новости Крым рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, время комендантского часа для области определено еще 28 апреля и с этого момента остается неизменным - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на большей части территорий Запорожской области комендантский час также действует с 22.00 до пяти часов утра. Для некоторых населенных пунктов определены другие часы:Ранее президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, запорожская область, военное положение в новых регионах россии
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
Власти регионов дали разъяснения по времени действия комендантского часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных пунктах Херсонщины РИА Новости Крым рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, время комендантского часа для области определено еще 28 апреля и с этого момента остается неизменным - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона.
"После 22 часов передвижение по городу запрещено. Исключение - район паромной переправы, где люди стоят по много часов в очереди", - уточнил Стремоусов.
По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на большей части территорий Запорожской области комендантский час также действует с 22.00 до пяти часов утра. Для некоторых населенных пунктов определены другие часы:
"Энергодар, Васильевка и Васильевский район - с 20.00 до 6.00 на территории населенных пунктов, с 19.00 до 6.00 на дорогах между населенными пунктами. Токмак и Пологи, Токмакский и Пологовский район - 21.00 до 6.00. Бердянск и Бердянский район - с 23.00 до 5.00", - уточнил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин ввел военное положение
в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.