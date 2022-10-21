https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html

Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории

Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории

Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T16:37

2022-10-21T16:37

2022-10-21T16:37

херсонская область

запорожская область

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Для безопасности жителей в Херсонской и Запорожской областях действует комендантский час. Каковы актуальные часы запрета на свободное перемещение в населенных пунктах Херсонщины РИА Новости Крым рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, время комендантского часа для области определено еще 28 апреля и с этого момента остается неизменным - с 22 часов до 5 часов утра для всех населенных пунктов региона.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на большей части территорий Запорожской области комендантский час также действует с 22.00 до пяти часов утра. Для некоторых населенных пунктов определены другие часы:Ранее президент России Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

херсонская область

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, военное положение в новых регионах россии