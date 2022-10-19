https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html

Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму

Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму

Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T18:10

2022-10-19T18:10

2022-10-19T18:10

военное положение в новых регионах россии

сергей аксенов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он подчеркнул, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в республике на данный момент не планируется.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

крым

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2022

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военное положение в новых регионах россии, сергей аксенов, крым