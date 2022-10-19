https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T18:10
2022-10-19T18:10
2022-10-19T18:10
военное положение в новых регионах россии
сергей аксенов
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119857071_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_bc433520a6f3d1777d0f134a356fafee.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он подчеркнул, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в республике на данный момент не планируется.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119857071_150:0:1590:1080_1920x0_80_0_0_ae1921d7770b149dca2fb8796e56e762.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военное положение в новых регионах россии, сергей аксенов, крым
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
Аксенов: дополнительные меры безопасности будут вводиться в случае необходимости