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Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T18:10
2022-10-19T18:10
военное положение в новых регионах россии
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он подчеркнул, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в республике на данный момент не планируется.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
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военное положение в новых регионах россии, сергей аксенов, крым
Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму

Аксенов: дополнительные меры безопасности будут вводиться в случае необходимости

18:10 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
"Замечу, что в Крыму мы уже активно работаем по каждому из этих направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в республике на данный момент не планируется.
В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
16:48
Главное из нового указа: что изменится в регионах России
Военное положение в новых регионах РоссииСергей АксеновКрым
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
18:05Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
17:50Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
17:32Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
17:09Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо
17:01В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
16:54ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо
16:48Главное из нового указа: что изменится в регионах России
16:37Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире
16:28Крымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
16:10В Запорожье ВСУ прячутся за мирными в жилых домах – власти
15:53В Симферополе эвакуируют академическую гимназию
15:48В Кремле высказались о возможности закрытия границ РФ
15:15Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц
15:09Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования
14:54Крымские врач и медсестра осуждены за фиктивную вакцинацию
14:52Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности
14:48Военное положение вводится в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
14:48Военное положение: что ждет россиян в случае его введения
14:42ВС РФ уничтожили за сутки более 60 артиллерийских подразделений ВСУ
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