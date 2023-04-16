https://crimea.ria.ru/20230416/blagodatnyy-ogon-iz-ierusalima-pribyl-v-novye-regiony-rossii-1128207588.html

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России

Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России. РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T10:26

2023-04-16T10:26

2023-04-16T10:26

благодатный огонь

новые регионы россии

пасха

православие

религия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил благодарность всем, кто помог осуществить благое дело.Он подчеркнул, что вопреки любым сложностям, в этот день "нас озаряет тепло всего православного мира". И пожелал, чтобы светлый праздник принес мир, любовь и радость.О прибытии частицы Благодатного огня сообщил в врио главы Луганской Народной Республики.Ранее стало известно, что по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского, частица Благодатного огня, доставленная фондом Андрея Первозванного в Москву, убыла в Крым и Севастополь. В Севастополь Благодатный огонь доставят 17 апреля. Его везет представитель епархии и фонда Андрея Первозванного Андрей Семенов.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне в субботу 15 апреля. В России его частицу привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в СимферополеВ Херсонской области на Пасху отменяется комендантский часПогода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20230416/putin-posetil-paskhalnuyu-sluzhbu-i-pozdravil-pravoslavnykh-s-paskhoy---video-1128204845.html

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благодатный огонь, новые регионы россии, пасха, православие, религия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий