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Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России
Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T10:26
2023-04-16T10:26
благодатный огонь
новые регионы россии
пасха
православие
религия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил благодарность всем, кто помог осуществить благое дело.Он подчеркнул, что вопреки любым сложностям, в этот день "нас озаряет тепло всего православного мира". И пожелал, чтобы светлый праздник принес мир, любовь и радость.О прибытии частицы Благодатного огня сообщил в врио главы Луганской Народной Республики.Ранее стало известно, что по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского, частица Благодатного огня, доставленная фондом Андрея Первозванного в Москву, убыла в Крым и Севастополь. В Севастополь Благодатный огонь доставят 17 апреля. Его везет представитель епархии и фонда Андрея Первозванного Андрей Семенов.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне в субботу 15 апреля. В России его частицу привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в СимферополеВ Херсонской области на Пасху отменяется комендантский часПогода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОС
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новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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благодатный огонь, новые регионы россии, пасха, православие, религия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в новые регионы России

В новых регионах России встретили прибывший из Иерусалима благодатный огонь

10:26 16.04.2023
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаБлагодатный огонь в Донецке
Благодатный огонь в Донецке
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил благодарность всем, кто помог осуществить благое дело.
"Сегодня в храм Мелитополя доставили лампаду с частичкой Благодатного огня из Иерусалима, который будет разнесен по всем храмам Запорожской области", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что вопреки любым сложностям, в этот день "нас озаряет тепло всего православного мира". И пожелал, чтобы светлый праздник принес мир, любовь и радость.
О прибытии частицы Благодатного огня сообщил в врио главы Луганской Народной Республики.

"Частицу святыни из Иерусалима доставили рано утром и уже направили в лампадах по всем городам и районам нашей республики. Святое пламя символизирует воскресение Иисуса Христа, очищение, победу над тьмой. Дорогие земляки! Пусть Благодатный огонь осветит ваши дома и принесет тепло в ваши семьи, подарит Луганщине долгожданный мир и благополучие", – написал Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что по благословлению митрополита Симферопольского и Крымского, частица Благодатного огня, доставленная фондом Андрея Первозванного в Москву, убыла в Крым и Севастополь. В Севастополь Благодатный огонь доставят 17 апреля. Его везет представитель епархии и фонда Андрея Первозванного Андрей Семенов.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне в субботу 15 апреля. В России его частицу привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.
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Благодатный огоньНовые регионы РоссииПасхаПравославиеРелигияДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьЛеонид ПасечникДенис ПушилинЕвгений Балицкий
 
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