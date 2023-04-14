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Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе

Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе

Освящение пасхальных куличей, крашенок и творожных пасок пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и Светлое Христово Воскресенье. О... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T20:38

2023-04-14T20:38

2023-04-14T12:45

симферопольская и крымская епархия

протоиерей владимир кашлюк

пасха

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Освящение пасхальных куличей, крашенок и творожных пасок пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и Светлое Христово Воскресенье. О времени проведения обрядов РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк.Святить куличи и яйца будут во всех храмахПри этом он уточнил, что в небольших приходах время освящения пасхальной пищи происходит по усмотрению настоятелей, которые сами доводят до своих прихожан эту информацию.Расписание освящения в храмах СимферополяПо данным пресс-службы администрации Симферополя, в Соборе святого благоверного князя Александра Невского пасхальные куличи, крашенки и творожные паски в субботу будут святить с 11 до 19 часов, в воскресенье – с 4 часов утра. В Петро-Павловском кафедральном соборе 15 апреля освящения пройдут с 9.00 до полуночи, 16 апреля с 02.30 до 18.00В Свято-Троицком женском монастыре – в субботу с 9 утра до 00.00 часов, в воскресенье – с 02.30 до 18.00.Храм святой великомученицы Екатерины по улице Залесской: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 апреля – с 02.30 до 4 часов и с 8.00 – 14.00.Храм священномученика Вениамина на Москольце: 15 апреля – с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 16 часов, 16 апреля – с 3 часов ночи до 15.30 и с 8 часов утра до 10.00.Храм Всех Святых в районе Центрального рынка: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 числа – с 4 часов утра до 16.00.Ранее священник Владимир Кашлюк назвал запрещенные для освещения в храмах продукты: православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки, кроме кагора, который потом можно пожертвовать на евхаристию. Читайте также на РИА Новости Крым:Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеровСтрастная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого постаЧего не нужно делать на Пасху — священник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольская и крымская епархия, протоиерей владимир кашлюк, пасха, религия, православие, общество, симферополь, новости, новости крыма