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Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе
Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе
Освящение пасхальных куличей, крашенок и творожных пасок пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и Светлое Христово Воскресенье. О... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T20:38
2023-04-14T20:38
2023-04-14T12:45
симферопольская и крымская епархия
протоиерей владимир кашлюк
пасха
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Освящение пасхальных куличей, крашенок и творожных пасок пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и Светлое Христово Воскресенье. О времени проведения обрядов РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк.Святить куличи и яйца будут во всех храмахПри этом он уточнил, что в небольших приходах время освящения пасхальной пищи происходит по усмотрению настоятелей, которые сами доводят до своих прихожан эту информацию.Расписание освящения в храмах СимферополяПо данным пресс-службы администрации Симферополя, в Соборе святого благоверного князя Александра Невского пасхальные куличи, крашенки и творожные паски в субботу будут святить с 11 до 19 часов, в воскресенье – с 4 часов утра. В Петро-Павловском кафедральном соборе 15 апреля освящения пройдут с 9.00 до полуночи, 16 апреля с 02.30 до 18.00В Свято-Троицком женском монастыре – в субботу с 9 утра до 00.00 часов, в воскресенье – с 02.30 до 18.00.Храм святой великомученицы Екатерины по улице Залесской: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 апреля – с 02.30 до 4 часов и с 8.00 – 14.00.Храм священномученика Вениамина на Москольце: 15 апреля – с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 16 часов, 16 апреля – с 3 часов ночи до 15.30 и с 8 часов утра до 10.00.Храм Всех Святых в районе Центрального рынка: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 числа – с 4 часов утра до 16.00.Ранее священник Владимир Кашлюк назвал запрещенные для освещения в храмах продукты: православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки, кроме кагора, который потом можно пожертвовать на евхаристию. Читайте также на РИА Новости Крым:Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеровСтрастная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого постаЧего не нужно делать на Пасху — священник
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симферопольская и крымская епархия, протоиерей владимир кашлюк, пасха, религия, православие, общество, симферополь, новости, новости крыма
Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе
Обряды освящения на Пасху пройдут в храмах Симферопольской и Крымской епархии - расписание
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Освящение пасхальных куличей, крашенок и творожных пасок пройдет во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и Светлое Христово Воскресенье. О времени проведения обрядов РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк.
Святить куличи и яйца будут во всех храмах
"Обряды освящения будут проходить во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в субботу и воскресенье. В больших храмах в субботу все освящения начнутся примерно с 8 часов утра, и продлятся, как минимум, до 18 часов. В день Пасхи ночная литургия заканчивается примерно в 4 часа утра, далее до вечернего богослужения в течение целого Пасхального дня будут совершаться освещения", – рассказал священник.
При этом он уточнил, что в небольших приходах время освящения пасхальной пищи происходит по усмотрению настоятелей, которые сами доводят до своих прихожан эту информацию.
Расписание освящения в храмах Симферополя
По данным пресс-службы
администрации Симферополя, в Соборе святого благоверного князя Александра Невского
пасхальные куличи, крашенки и творожные паски в субботу будут святить с 11 до 19 часов, в воскресенье – с 4 часов утра.
В Петро-Павловском кафедральном соборе 15 апреля освящения пройдут с 9.00 до полуночи, 16 апреля с 02.30 до 18.00
В Свято-Троицком женском монастыре – в субботу с 9 утра до 00.00 часов, в воскресенье – с 02.30 до 18.00.
Храм святой великомученицы Екатерины по улице Залесской: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 апреля – с 02.30 до 4 часов и с 8.00 – 14.00.
Храм священномученика Вениамина на Москольце: 15 апреля – с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 16 часов, 16 апреля – с 3 часов ночи до 15.30 и с 8 часов утра до 10.00.
Храм Всех Святых в районе Центрального рынка: 15 апреля – с 11.00 до 16.00, 16 числа – с 4 часов утра до 16.00.
Ранее священник Владимир Кашлюк назвал запрещенные для освещения в храмах продукты
: православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки, кроме кагора, который потом можно пожертвовать на евхаристию.
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