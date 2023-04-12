https://crimea.ria.ru/20230412/ne-svyatite-kolbasu-chto-i-pochemu-nelzya-nesti-v-khram-na-paskhu-1128146792.html

Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху

Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху

Православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки. Почему этого лучше не делать в... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T21:13

2023-04-12T21:13

2023-04-12T21:13

крым

пасха

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протоиерей владимир кашлюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки. Почему этого лучше не делать в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк."В храм колбасу и спиртное носить запрещено. Кроме кагора, поскольку кагор чаще всего православные жертвуют на будущую евхаристию, которая будет совершаться в пасхальные дни", - говорит священник.При этом если человек выдержал Великий пост, и очень хочет освятить не только кулич и яйца, но и какие-то другие продукты, сделать это можно во дворе храма, а потом обязательно передать освященные продукты нуждающимся: "Если же этого не сделать, произойдет грех чревоугодия. И вообще экзамен на наше говение мы проходим как раз в день Пасхи. Мы учились весь пост быть воздержанными, и в день Пасхи должны это доказать, а не упасть во все тяжкие".Протоиерей также напомнил, что освящение пасхальных корзин без поста и молитвы превращается в бессмысленный обряд и граничит с язычеством."Сейчас необходимо совершить особую молитву, исповедаться, причаститься Святых Христовых Тайн, побывать обязательно на Пасхальном Богослужении. И тогда, получив силу благодати от воскресшего Господа, принять то окропление, которое совершает священнослужитель, как символ благословения и знак того, что пост завершен и можно разговляться и радоваться".Ранее протоиерей Александр Попов назвал главные правила Страстной недели: последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Читайте также на РИА Новости Крым:Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеровЦерковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в ХерсонесеЧего не нужно делать на Пасху — священник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пасха, совет эксперта, религия, православие, мнения, общество, протоиерей владимир кашлюк