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Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху
Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху
Православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки. Почему этого лучше не делать в... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T21:13
2023-04-12T21:13
крым
пасха
совет эксперта
религия
православие
мнения
общество
протоиерей владимир кашлюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки. Почему этого лучше не делать в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк."В храм колбасу и спиртное носить запрещено. Кроме кагора, поскольку кагор чаще всего православные жертвуют на будущую евхаристию, которая будет совершаться в пасхальные дни", - говорит священник.При этом если человек выдержал Великий пост, и очень хочет освятить не только кулич и яйца, но и какие-то другие продукты, сделать это можно во дворе храма, а потом обязательно передать освященные продукты нуждающимся: "Если же этого не сделать, произойдет грех чревоугодия. И вообще экзамен на наше говение мы проходим как раз в день Пасхи. Мы учились весь пост быть воздержанными, и в день Пасхи должны это доказать, а не упасть во все тяжкие".Протоиерей также напомнил, что освящение пасхальных корзин без поста и молитвы превращается в бессмысленный обряд и граничит с язычеством."Сейчас необходимо совершить особую молитву, исповедаться, причаститься Святых Христовых Тайн, побывать обязательно на Пасхальном Богослужении. И тогда, получив силу благодати от воскресшего Господа, принять то окропление, которое совершает священнослужитель, как символ благословения и знак того, что пост завершен и можно разговляться и радоваться".Ранее протоиерей Александр Попов назвал главные правила Страстной недели: последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве. Читайте также на РИА Новости Крым:Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеровЦерковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в ХерсонесеЧего не нужно делать на Пасху — священник
https://crimea.ria.ru/20220421/chto-delat-so-skorlupoy-osvyaschennykh-paskhalnykh-yaits-1123006297.html
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крым, пасха, совет эксперта, религия, православие, мнения, общество, протоиерей владимир кашлюк
Не святите колбасу: что и почему нельзя нести в храм на Пасху

Священник Владимир Кашлюк назвал запрещенные для освещения продукты

21:13 12.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсвящение пасхальных куличей в Великую субботу
Освящение пасхальных куличей в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Православным христианам не рекомендовано брать с собой на освящение в храмы сало, колбасу и окорока, а также спиртные напитки. Почему этого лучше не делать в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
"В храм колбасу и спиртное носить запрещено. Кроме кагора, поскольку кагор чаще всего православные жертвуют на будущую евхаристию, которая будет совершаться в пасхальные дни", - говорит священник.
При этом если человек выдержал Великий пост, и очень хочет освятить не только кулич и яйца, но и какие-то другие продукты, сделать это можно во дворе храма, а потом обязательно передать освященные продукты нуждающимся: "Если же этого не сделать, произойдет грех чревоугодия. И вообще экзамен на наше говение мы проходим как раз в день Пасхи. Мы учились весь пост быть воздержанными, и в день Пасхи должны это доказать, а не упасть во все тяжкие".
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля 2022, 08:34
Что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц
Протоиерей также напомнил, что освящение пасхальных корзин без поста и молитвы превращается в бессмысленный обряд и граничит с язычеством.
"Сейчас необходимо совершить особую молитву, исповедаться, причаститься Святых Христовых Тайн, побывать обязательно на Пасхальном Богослужении. И тогда, получив силу благодати от воскресшего Господа, принять то окропление, которое совершает священнослужитель, как символ благословения и знак того, что пост завершен и можно разговляться и радоваться".
Ранее протоиерей Александр Попов назвал главные правила Страстной недели: последняя неделя Великого поста – время духовного очищения перед Пасхой, когда важно избегать любых конфликтов и увеселений, посвятив себя молитве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымПасхаСовет экспертаРелигияПравославиеМненияОбществоПротоиерей Владимир Кашлюк
 
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21:29Главные новости Крыма: 12 апреля
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