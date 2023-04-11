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Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе
Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" 16 апреля – в день празднования Светлой Пасху – приготовил для своих гостей традиционные церковные мероприятия, а также... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-11T07:38
2023-04-10T23:46
севастополь
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
общество
пасха
религия
православие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" 16 апреля – в день празднования Светлой Пасху – приготовил для своих гостей традиционные церковные мероприятия, а также позаботился о праздничной программе для детей и взрослых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея-заповедника.По традиции, ровно в полночь в Свято-Владимирском кафедральном соборе начнется пасхальное богослужение. Освятить куличи и праздничные угощения можно будет уже с 4 утра (и до 14-00).А с 10 утра праздничная атмосфера благодаря фестивалю "Пасхальная арт-аллея" охватит всю территорию заповедника.Кроме того, специально для детей подготовлена анимационная программа "Пасхальные забавы". Концерт для всех гостей подарят три народных коллектива Севастополя: "Русь", "Калинка" и "Играй, гармонь".В специально оформленной праздничной фотозоне гости фестиваля смогут пофотографироваться.А в 16:00 в соборе начнется пасхальная вечерня – торжественная служба, посвященная воскресению Господню, которая проходит раз в году.Попасть на территорию заповедника в ночь с 15 на 16 апреля можно через центральные ворота. Вход на фестиваль свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиБлаговещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииСтрастная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-sedmitsa-chto-pod-zapretom-v-poslednyuyu-nedelyu-velikogo-posta-1128092443.html
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севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", общество, пасха, религия, православие, новости крыма
Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Пасху запланировали большую программу

07:38 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Празднование Пасхи на территории заповедника "Херсонес Таврический"
Празднование Пасхи на территории заповедника Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" 16 апреля – в день празднования Светлой Пасху – приготовил для своих гостей традиционные церковные мероприятия, а также позаботился о праздничной программе для детей и взрослых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
По традиции, ровно в полночь в Свято-Владимирском кафедральном соборе начнется пасхальное богослужение. Освятить куличи и праздничные угощения можно будет уже с 4 утра (и до 14-00).
А с 10 утра праздничная атмосфера благодаря фестивалю "Пасхальная арт-аллея" охватит всю территорию заповедника.
"В Византийском дворике музея-заповедника будут организованы концерт "Светлое Христово Воскресение" и тематические мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, поделок из дерева и лыка, по лепке из дивеевской глины и на гончарном круге, по созданию тематических магнитов и мозаики из камня, по плетению браслетов из бусин и росписи имбирных пряников", – рассказали в музее.
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Кроме того, специально для детей подготовлена анимационная программа "Пасхальные забавы". Концерт для всех гостей подарят три народных коллектива Севастополя: "Русь", "Калинка" и "Играй, гармонь".
В специально оформленной праздничной фотозоне гости фестиваля смогут пофотографироваться.
А в 16:00 в соборе начнется пасхальная вечерня – торжественная служба, посвященная воскресению Господню, которая проходит раз в году.
Попасть на территорию заповедника в ночь с 15 на 16 апреля можно через центральные ворота. Вход на фестиваль свободный.
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СевастопольХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ОбществоПасхаРелигияПравославиеНовости Крыма
 
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