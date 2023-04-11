https://crimea.ria.ru/20230411/tserkovnye-bogosluzheniya-i-art-festival-kak-otmetyat-paskhu-v-khersonese-1128099147.html

Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе

Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" 16 апреля – в день празднования Светлой Пасху – приготовил для своих гостей традиционные церковные мероприятия, а также... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-11T07:38

2023-04-11T07:38

2023-04-10T23:46

севастополь

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" 16 апреля – в день празднования Светлой Пасху – приготовил для своих гостей традиционные церковные мероприятия, а также позаботился о праздничной программе для детей и взрослых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея-заповедника.По традиции, ровно в полночь в Свято-Владимирском кафедральном соборе начнется пасхальное богослужение. Освятить куличи и праздничные угощения можно будет уже с 4 утра (и до 14-00).А с 10 утра праздничная атмосфера благодаря фестивалю "Пасхальная арт-аллея" охватит всю территорию заповедника.Кроме того, специально для детей подготовлена анимационная программа "Пасхальные забавы". Концерт для всех гостей подарят три народных коллектива Севастополя: "Русь", "Калинка" и "Играй, гармонь".В специально оформленной праздничной фотозоне гости фестиваля смогут пофотографироваться.А в 16:00 в соборе начнется пасхальная вечерня – торжественная служба, посвященная воскресению Господню, которая проходит раз в году.Попасть на территорию заповедника в ночь с 15 на 16 апреля можно через центральные ворота. Вход на фестиваль свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиБлаговещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииСтрастная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования

https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-sedmitsa-chto-pod-zapretom-v-poslednyuyu-nedelyu-velikogo-posta-1128092443.html

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херсонес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", общество, пасха, религия, православие, новости крыма