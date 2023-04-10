https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-nedelya-velikogo-posta-dlya-kogo-opasny-zhestkie-trebovaniya-1128100219.html

Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования

Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования

Жесткие требования к питанию на последней неделе Великого поста могут быть опасны для девушек и женщин среднего возраста, а также для людей с некоторыми... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T20:04

2023-04-10T20:04

2023-04-10T20:04

радио "спутник в крыму"

общество

пасха

великий пост

здоровье

мнения

совет эксперта

михаил гинзбург

религия

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124753749_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_89092406033f7ffd4e48e27b1c08101c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Жесткие требования к питанию на последней неделе Великого поста могут быть опасны для девушек и женщин среднего возраста, а также для людей с некоторыми заболеваниями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург и назвал способы избежать серьезных рисков для здоровья.Последняя неделя Великого поста – Страстная (в этом году с 10 по 15 апреля) предполагает ужесточение требований к пище. В отличие от монахов, которым в эти дни позволяются лишь хлеб, овощи, фрукты и орехи, миряне едят более-менее обычную пищу, вареную и тушеную, но постную: без мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.Это не диетаПо словам Гинзбурга, прежде всего к посту не следует относиться как к диете, которая "оздоровит" так как эффект может быть обратным для здорового человека.Пост действительно может оказать благотворный эффект на здоровье, так как тело и душа – единое целое, отмечает врач. Организм начинает работать лучше благодаря тому, что исчезает внутренняя тревога и, как следствие, гармонизируются все физические процессы, пояснил он.Опасности и рискиВ частности, риски развития или обострения заболеваний связанны с отказом от мясного."Ограничивая употребление мяса, мы очень существенно ограничиваем поступление в организм хорошо усваиваемых витаминов группы B, в частности, B12 – уникальный витамин, который поступает только с животной пищей", – сказал он.Из-за недостатка витаминов и дефицита калорий человек теряет энергию, а организм тем временем пытается найти ее изнутри: расходует запасы жира, а также белка, который берет из мышц, "что очень нежелательно", отмечает врач.Ситуация усугубляется, если лишних ресурсов для мобилизации внутри организма нет. Тогда ощущается слабость, головокружение, потемнение в глазах. Состояние резко ухудшается при изменении положения тела, сказал Гинзбург.В зоне риска – девушки и женщины, а также люди, имеющие проблемы с давлением."Для женщин особенно детородного возраста, у которых есть проблемы с кроветворением, они бледненькие ходят, как гемоглобин не сдадут, он всегда у них пониженный, на границе нормы – я бы им очень советовал обратить на это внимание и от каких-то требований поста воздержаться. Люди, живущие в условиях гипотонии – у кого давление обычно снижено, в этих условиях оно может снижаться еще более резко. И даже люди с гипертонией, которые принимают препараты для снижения давления: доза этих препаратов вдруг становится избыточной, потому что сосуды легче расслабляются", – пояснил эксперт.Смягчить требования поста диетолог рекомендует и тем, кто стал замечать развитие депрессии, повышение уровня тревожности, возникновение проблем в работе мозга."Дефицит калорий очень сказывается на умственной деятельности. Если требуются какие-то операционные решения – что-то складывать, производить какие-то действия, о чем-то догадываться, то есть быстро извлекать нужную информацию, мозг может страдать. И человек пребывает в состоянии, у которого есть термин – алиментарный маразм. Это неспособность мозга выполнять свои функции в условиях недостатка питания и энергии прежде всего", – пояснил Гинзбург.Питаться только сырыми продуктами чревато развитием язвенной болезни даже для здоровых, а для людей с больным желудком сырые овощи – агрессивная еда, сказал врач. Овощи все же необходимо подвергать термической обработке – обдавать кипятком. И хотя бы чуть "заправлять", например, поливать лимонным соком.Кроме того, непременно следует есть хлеб, особенно ржаной: он делает пищу "более удобоваримой и насыщенной калориями".Выход из поста: как расширять диету безопасноСамые большие проблемы, которые могут подстерегать человека, связаны с выходом из поста, сказал Гинзбург. Это объясняется тем, что люди очень часто, истосковавшись по тем или иным продуктам, позволяют себе то, от чего организм успел отвыкнуть.Медик рекомендует не есть много и сразу в один присест, отказаться от жирного и жареного в первое время после поста. Мясные блюда вводить в рацион постепенно, начиная с котлет и фрикаделек, приготовленных на пару. Есть сваренные вкрутую и крашеные к Пасхе яйца не более одного в день, причем хранить их непременно в холодильнике во избежание возникновения бактерий. В каждый прием пищи обязательно добавлять овощи. Куличи есть только после основной еды и непременно после запивать водой.Также Гинзбург рекомендует разнообразить питье, включив компоты, ягодные морсы и молочное в небольших количествах.Весь же "выходной период" должен составлять 3-4 дня, заключил врач.Читайте также на РИА Новости Крым:Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традицииВербное воскресенье у православных христианМусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият

https://crimea.ria.ru/20230410/strastnaya-sedmitsa-chto-pod-zapretom-v-poslednyuyu-nedelyu-velikogo-posta-1128092443.html

https://crimea.ria.ru/20230228/kak-raznoobrazit-ratsion-v-velikiy-post-1127240234.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пасха, великий пост, здоровье, мнения, совет эксперта, михаил гинзбург, религия, православие, вкусно и полезно, еда, психология