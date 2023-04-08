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Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият
Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият
Священный месяц Рамадан в этом году в Крыму проходит по-особенному: мусульмане республики как никогда активно участвуют в ифтарах и посещают мечети, отмечается... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T16:39
2023-04-08T16:39
радио "спутник в крыму"
крым
общество
религия
думк (духовное управление мусульман крыма)
мусульмане
крымские татары
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Муфтият: мусульмане Крыма как никогда воодушевленно отмечают Рамадан в этом году
Муфтият: мусульмане Крыма как никогда воодушевленно отмечают Рамадан в этом году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Священный месяц Рамадан в этом году в Крыму проходит по-особенному: мусульмане республики как никогда активно участвуют в ифтарах и посещают мечети, отмечается рост интереса к духовности и вере. Такими наблюдениями поделился заместитель муфтия региона Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму"."По моим ощущениям, этот Рамадан проходит в Крыму по-особенному. Появилось много общественной инициативы в реализации ифтаров. В этом году более воодушевленно мусульмане Крыма отнеслись к этим мероприятиям. Наблюдается воодушевление, люди стремятся к духовности и находят в этом успокоение от всех переживаний. Многие мои друзья и знакомые тоже говорят о невиданной активности в этом плане", – сказал Баиров.По словам замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) региона, большинство мечетей стараются организовать ифтары, даже в полевых условиях: ставят столы под открытым небом, готовят в казанах на кострах пищу, чтобы встретить ифтар вместе, поддержать и укрепить эту атмосферу братства.Баиров считает, что это обусловлено непростой ситуацией и вызовами, через которые сегодня проходит вся страна."Как и во все сложные времена, люди объединяются вокруг незыблемых религиозных ценностей, обращаются к Богу, к Аллаху за успокоением. Люди чувствуют эту потребность и через Рамадан ее реализуют. Люди молят Аллаха, чтобы все испытания, которые проходит сейчас все общество, закончились в ближайшее время в пользу нашей страны", – пояснил он.Замглавы ДУМКа также отметил, что в эти дни в мечетях нередко можно увидеть немусульман."Ифтары открыты для всех, не только для мусульман, и в городских мечетях мы часто видим гостей, которые наверняка не мусульмане. Кто-то мимо проходил, и его за руку взяли, завели и покормили, кто-то пришел с друзьями. Такие случаи бывают", - рассказал Баиров.Священный месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. Это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Благодать трапезы во время Рамадана в разных странахСвященный месяц Рамадан: как он начался в КрымуВ Крыму помогут мусульманам Херсонской области совершить хадж
https://crimea.ria.ru/20210413/Svyaschennyy-mesyats-Ramadan-kak-ochistitsya-ot-grekhov-i-obnovitsya-1119465670.html
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крым, общество, религия, думк (духовное управление мусульман крыма), мусульмане, крымские татары, новости крыма
Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият

Муфтият: мусульмане Крыма как никогда воодушевленно отмечают Рамадан в этом году

16:39 08.04.2023
 
© РИА Новости . Наталья МининаИфтар
Ифтар - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости . Наталья Минина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Священный месяц Рамадан в этом году в Крыму проходит по-особенному: мусульмане республики как никогда активно участвуют в ифтарах и посещают мечети, отмечается рост интереса к духовности и вере. Такими наблюдениями поделился заместитель муфтия региона Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
Муфтият: мусульмане Крыма как никогда воодушевленно отмечают Рамадан в этом году
16:39
"По моим ощущениям, этот Рамадан проходит в Крыму по-особенному. Появилось много общественной инициативы в реализации ифтаров. В этом году более воодушевленно мусульмане Крыма отнеслись к этим мероприятиям. Наблюдается воодушевление, люди стремятся к духовности и находят в этом успокоение от всех переживаний. Многие мои друзья и знакомые тоже говорят о невиданной активности в этом плане", – сказал Баиров.
По словам замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) региона, большинство мечетей стараются организовать ифтары, даже в полевых условиях: ставят столы под открытым небом, готовят в казанах на кострах пищу, чтобы встретить ифтар вместе, поддержать и укрепить эту атмосферу братства.
Баиров считает, что это обусловлено непростой ситуацией и вызовами, через которые сегодня проходит вся страна.
Мечеть Кебир-Джами - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 21:33Радио "Спутник в Крыму"
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
"Как и во все сложные времена, люди объединяются вокруг незыблемых религиозных ценностей, обращаются к Богу, к Аллаху за успокоением. Люди чувствуют эту потребность и через Рамадан ее реализуют. Люди молят Аллаха, чтобы все испытания, которые проходит сейчас все общество, закончились в ближайшее время в пользу нашей страны", – пояснил он.
Замглавы ДУМКа также отметил, что в эти дни в мечетях нередко можно увидеть немусульман.
"Ифтары открыты для всех, не только для мусульман, и в городских мечетях мы часто видим гостей, которые наверняка не мусульмане. Кто-то мимо проходил, и его за руку взяли, завели и покормили, кто-то пришел с друзьями. Такие случаи бывают", - рассказал Баиров.
Священный месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. Это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.
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