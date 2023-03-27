Рейтинг@Mail.ru
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230327/1127792900.html
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T21:58
2023-03-27T21:58
фотоленты
в мире
рамадан
общество
мусульмане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127792982_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2e01ceb5ea011dd71f285a66890e59d9.jpg
В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом. Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар. Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму&gt;&gt;Второй прием пищи называется сухур. Он бывает при первых признаках рассвета. Но назвать его полноценной едой сложно. Это скорее перекус, чтобы продержаться день без еды и питья. При этом оба приема пищи рекомендуют начинать с воды и фиников - питательного и легкого продукта. Разговляться нужно медленно, как бы вы ни хотели есть и пить.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127792982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae3a60aeb521738f4137c43455f7d30d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, в мире, рамадан, общество, мусульмане

Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах

21:58 27.03.2023
 
Читать в
В священный для мусульман месяц Рамадан правоверные мусульмане едят только два раза в день, и то после заката солнца и перед рассветом.
Вечерняя трапеза после молитвы обычно бывает совместной, на ней угощают близких, раздают еду нуждающимся, соседям, пожилым. Она называется ифтар.
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму>>
Второй прием пищи называется сухур. Он бывает при первых признаках рассвета. Но назвать его полноценной едой сложно. Это скорее перекус, чтобы продержаться день без еды и питья.
При этом оба приема пищи рекомендуют начинать с воды и фиников - питательного и легкого продукта. Разговляться нужно медленно, как бы вы ни хотели есть и пить.
© AFP 2023 / Mohammed Abed

Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

В ожидании раздачи супа во время Рамадана в Газе
1 из 10

Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)

© AFP 2023 / Mohammed Abed
© AP Photo Amr Nabil

Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)

Волонтер проверяет количество розданной еды в Каире
2 из 10

Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)

© AP Photo Amr Nabil
© AP Photo Abdeljalil Bounhar

Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

Рабочие готовят коробки с угощением для Ифтара во время Рамадана в Марокко
3 из 10

Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)

© AP Photo Abdeljalil Bounhar
© AP Photo Dita Alangkara

Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)

Мужчины ждут наступления времени приема пищи во время Рамадана в Джакарте
4 из 10

Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)

© AP Photo Dita Alangkara
© РИА Новости . Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым" в Казани.

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром в Казани
5 из 10

Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым" в Казани.

© РИА Новости . Maksim Bogodvid
Перейти в фотобанк
© AFP 2023 / Anwar Amro

Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.

Волонтеры благотворительной организации раздают традиционную предрассветную трапезу Сухур в Рамадан в шиитском районе южного пригорода Бейрута
6 из 10

Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.

© AFP 2023 / Anwar Amro
© AP Photo Anjum Naveed

Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.

Волонтеры готовят тарелки с едой для раздачи людям во время поста во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечети в Равалпинди, Пакистан
7 из 10

Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.

© AP Photo Anjum Naveed
© AFP 2023 / Abdullah Doma

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб тандури для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази
8 из 10

Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

© AFP 2023 / Abdullah Doma
© AFP 2023 / Madaree Tohlala

Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)

Люди покупают еду на рынке перед началом поста во время священного для мусульман месяца Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват
9 из 10

Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)

© AFP 2023 / Madaree Tohlala
© AP Photo Manish Swarup

Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)

Мужчина принимают пищу в первый день священного месяца Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия
10 из 10

Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)

© AP Photo Manish Swarup
 
ФотолентыВ миреРамаданОбществоМусульмане
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11Главные события и заявления дня: 27 марта
21:41Парад планет: существует ли он и что мы видим на самом деле
21:29Главные события Крыма: 27 марта
21:13"Серебряную беседку" на Ай-Петри закрыли на реконструкцию
21:07Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом
20:52Для чего Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии – политолог
20:31В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
20:23Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
20:03Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
19:39Когда откроется Парад тюльпанов в Никитском ботсаду
19:22Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
19:08"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция
18:46Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде
18:22Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
18:04По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России
17:36В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
17:24Готовился взорвать блокпост: на Запорожье задержан пособник террористов
17:10Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
16:55В центре Севастополя громко: губернатор объяснил причину
16:33ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
Лента новостейМолния