Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)
Молодежь протягивает свои кастрюли и контейнеры, чтобы получить суп, приготовленный палестинцем Валидом аль-Хаттабом. Газа. (Photo by Mohammed ABED / AFP)
Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)
Волонтер-мусульманин считает порции в пункте раздачи бесплатной еды в мечети Аль-Азхар в Каире, главной для мусульман-суннитов в мире. (AP Photo/Amr Nabil)
Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)
Рабочие готовят коробки для ифтара на одной из улиц Касабланки. Благотворители Марокко организуют оказание помощи нуждающимся во время Рамадана, самого священного месяца по исламскому календарю. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)
Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)
Мужчины ждут времени, чтобы разговеться, около продуктового киоска в Джакарте, Индонезия. (AP Photo/Dita Alangkara)
Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым" в Казани.
Официантка накрывает стол перед первым Ифтаром, который посвящен памяти пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции в ресторане "Туган Авылым" в Казани.
Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.
Люди стоят в очереди, пока волонтеры раздают традиционные предрассветные блюда Рамадана "сухур" в шиитском районе в южном пригороде Бейрута.
Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.
Добровольцы готовят тарелки с едой для раздачи людям в мечети в Равалпинди, Пакистан.
Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)
Мужчина несет свежеиспеченный хлеб танур для продажи в лагере для перемещенных лиц из Таверги во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в восточном ливийском городе Бенгази. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)
Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)
Люди покупают еду на рынке перед разговением во время священного для мусульман месяца поста Рамадан в южной тайской провинции Наратхиват.(Photo by Madaree TOHLALA / AFP)
Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)
Бездомная кошка рядом с верующими, разговляющимися в первый день священного месяца поста Рамадан в Джама Масджид в Нью-Дели, Индия. (AP Photo/Manish Swarup)