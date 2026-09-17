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Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость - РИА Новости Крым, 17.09.2026
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Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость
Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость - РИА Новости Крым, 17.09.2026
Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость
В Крыму будут проверять многоквартирные дома на сейсмостойкость, на проведение работ выделено почти 2,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение размещено... РИА Новости Крым, 17.09.2026
2026-09-17T12:22
2026-09-17T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут проверять многоквартирные дома на сейсмостойкость, на проведение работ выделено почти 2,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте крымского правительства.Размер субсидии составляет 2,498 миллиона рублей. Отчет об использовании средств Минжилполитики и госстройнадзора Крыма должно предоставить до 15 января 2027 года.Ранее сообщалось, что 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9. Оно предварялось тремя более слабыми форшоками.17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле Новороссийска произошло землетрясениеТурцию трясет – в регионе произошла серия землетрясенийМощное землетрясение произошло в Японии
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новости крыма, крым, жилье в крыму, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, сейсмология
Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкость

В Крыму для проверки сейсмостойкости многоквартирных домов выделили 2,5 миллиона рублей

12:22 17.09.2026
 
© РИА Новости КрымСейсмология
Сейсмология - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму будут проверять многоквартирные дома на сейсмостойкость, на проведение работ выделено почти 2,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте крымского правительства.

"Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищной политики и государственного строительного надзора РК бюджетные ассигнования для предоставления субсидии ГАУ "Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" на выполнение технического обследования многоквартирных домов", – говорится в тексте документа.

Размер субсидии составляет 2,498 миллиона рублей. Отчет об использовании средств Минжилполитики и госстройнадзора Крыма должно предоставить до 15 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2.9. Оно предварялось тремя более слабыми форшоками.
17 августа у берегов Севастополя ночью произошло землетрясение магнитудой 3.4. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров. В начале июля у берегов Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.0.
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